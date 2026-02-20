부산콘서트홀, 세계 정상급 오르가니스트 파이프오르간 시리즈 공연

이미지 확대 오는 4월 8일 부산콘서트홀에서 열리는 오르가니스트 ‘이사벨 드메르＆션 위안’ 공연 포스터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 4월 8일 부산콘서트홀에서 열리는 오르가니스트 ‘이사벨 드메르＆션 위안’ 공연 포스터. 부산시 제공

부산콘서트홀은 세계 무대에서 활약 중인 정상급 연주자 4명을 초청해 ‘2026 파이프 오르간 듀오＆리사이틀 시리즈’를 3회에 걸쳐 선보인다고 20일 밝혔다.공연은 올해 4월부터 10월까지 총 3회에 걸쳐 시리즈 형태로 열린다.첫 공연은 오는 4월 8일 오후 7시 30분 열리는 오르가니스트 ‘이사벨 드메르＆션 위안’의 포핸즈 무대다. 포핸즈는 한 대의 악기를 두 명의 연주자가 함께 연주하는 연주형식을 말한다. 구스타프 홀스트의 ‘행성’을 오르간 버전으로 연주해 오르간 음악의 다양성과 확장성을 선보일 예정이다.두 번째 공연은 오는 6월 20일 오후 5시에 진행된다. 프랑스 오르간계의 대표 연주자인 토마 오스피탈의 리사이틀 공연이다. 모차르트, 라흐마니노프, 라벨 등 다양한 시대 작품과 함께 즉흥연주를 선사한다.마지막 공연은 차세대 오르간 거장 카롤 모사코프스키의 라시이틀로 오는 10월 23일 오후 7시 30분에 열린다. 바흐 작품과 코랄(찬송가) 선율을 기반으로 한 연주를 들려준다.오는 24일 100매 한정으로 선 예매, 26일 일반 예매를 시작한다. 선 예매는 3개 공연을 묶어 예매할 수 있는 한정 프로모션으로, 30% 할인이 적용된다. 선 예매는 1인 4매까지 예매할 수 있다. 자세한 정보는 클래식부산 공식 홈페이지(classicbusan.busan.go.kr)에서 확인할 수 있다.