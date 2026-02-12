설 연휴, 산사에서 열다…‘설날 특별 템플스테이’ 운영

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

설 연휴, 산사에서 열다…‘설날 특별 템플스테이’ 운영

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-02-13 07:06
수정 2026-02-13 07:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
강원 양양 낙산사 파도명상 장면. 한국불교문화사업단 제공.
강원 양양 낙산사 파도명상 장면. 한국불교문화사업단 제공.


대한불교조계종 한국불교문화사업단은 설 명절을 맞아 전국 11개 시·도 30여개 사찰에서 ‘설날 특별 템플스테이’ 프로그램을 운영한다. 이번 프로그램은 설 연휴(2월 16일~18일) 전후로 운영된다.

설날 합동차례, 정월 초하루 부처님께 드리는 불교 전통 새해인사(통알·通謁), 떡국 공양, 윷놀이·성불 등 민속놀이 체험, 108배·선명상·걷기명상·차담 등 새해의 의미를 되새길 수 있는 전통·수행 체험이 마련된다. ▲하동 청계사 ▲전주 서고사 ▲하동 쌍계사 ▲공주 학림사 ▲화성 용주사 ▲부산 홍법사 ▲공주 마곡사 ▲남양주 봉선사 ▲예산 수덕사 ▲양양 낙산사 ▲강릉 용연사 ▲해남 대흥사 ▲완도 신흥사 ▲서울 국제선센터 등에서 사찰 설날 차례 문화와 수행 프로그램을 함께 체험할 수 있다.

가족, 지인과 함께 설날 정서를 느끼고 싶다면 ▲부안 내소사의 새해다짐(나에게 쓰는 편지), 윷놀이, ▲영동 반야사의 성불도 놀이, 별보며 나를 돌아보며 하루 마무리, ▲보은 법주사의 ‘은행윷’ 만들기 및 설날 사랑방(윷놀이·포춘쿠키 이벤트) ▲경주 골굴사의 선무도 공연 관람·수련 및 전통놀이 한마당 ▲고창 선운사의 천마봉 해맞이·민속놀이(제기차기·윷놀이) 등에 참여해볼 만하다.

한 해를 새로 시작하는 마음을 다지고 싶다면 ▲강화 연등국제선원의 선명상 집중 수행(4박 5일) ▲청주 용화사의 선명상·필사명상(새해, 고요를 켜다) ▲충주 석종사의 사경(寫經)·108참회·떡국 공양 ▲영천 은해사의 싱잉볼 소리명상 및 별빛산책(2/17~18, 2/18~19 각 1박 2일) ▲성주 심원사의 해맞이 숲길 명상 ▲용인 법륜사의 해맞이 명상·통알(새해인사) ▲남양주 봉선사의 ‘비밀의 숲’ 해맞이 등에서 새해의 원력을 세우는 수행형 프로그램을 경험할 수 있다.

손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 설날 특별 템플스테이 프로그램은 언제 운영되는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로