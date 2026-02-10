일본 진출한 ‘뮷즈’…국립중앙박물관 ‘한국미술 보물상자’ 교류 전시 연계

이미지 확대 도쿄국립박물관 박물관상품점 전경.

도쿄국립박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 도쿄국립박물관 박물관상품점 전경.

도쿄국립박물관 제공

청자 접시세트.

국립박물관문화재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 청자 접시세트.

국립박물관문화재단 제공

미니 보자기 마그넷 세트.

국립박물관문화재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 미니 보자기 마그넷 세트.

국립박물관문화재단 제공

한일 양국의 대표 국립박물관이 전시 교류에 나서면서 한국의 박물관상품 ‘뮷즈’도 일본 시장에 공식 진출했다.국립박물관문화재단은 10일 도쿄국립박물관에서 개막하는 한일 국교 정상화 60주년 기념 특별전 ‘한국미술의 보물상자’에 맞춰 한국의 박물관 상품을 현지에서 선보인다고 밝혔다.이번 특별전은 지난해 중앙박물관에서 개최된 ‘일본미술, 네 가지 시선’에 대한 교환 전시로, 양국 대표 국립박물관이 공동 추진하는 핵심 문화 교류 사업이다.전시에는 고려 고종 22년(1235년) 김의인이 발원해 제작한 ‘오백나한도’ 중 중앙박물관 소장 ‘제92 수대장존자’와 도쿄박물관 소장 ‘제23 천성존자’ 등 모두 33점의 유물을 선보인다.전시가 고려와 조선, 크게 두 주제로 진행되는 만큼 관련 상품도 고려청자와 조선 시대 복식의 아름다움을 담은 24종으로 구성했다. 특히 청자 접시세트, 손수건, 파우치, 가방, 키링 등 실용성과 현지 선호도를 반영했다.정용석 재단 사장은 “전시를 통해 만난 한국 문화유산의 감동이 뮷즈를 통해 일상에서도 이어지며, 양국 국민의 마음을 잇는 문화적 가교 역할을 하길 바란다”고 밝혔다.