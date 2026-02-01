[속보] 현대차×손석구, 또 일냈다… ‘베드포드 파크’, 선댄스 영화제 특별상 수상

이미지 확대 스테파니 안 감독이 연출하고 손석구와 최희서가 주연한 영화 ‘베드포드 파크’ 스틸컷. 닫기 이미지 확대 보기 스테파니 안 감독이 연출하고 손석구와 최희서가 주연한 영화 ‘베드포드 파크’ 스틸컷.

손석구·최희선 주연 독립영화 ‘베드포드 파크’가 제42회 선댄스 영화제에서 심사위원 특별상을 거머쥐었다.31일(현지시간) 미국 선댄스 영화제가 발표한 부문별 수상작을 보면 한국계 미국인인 스테파니 안 감독이 연출하고 손석구와 최희서가 주연한 ‘베드포드 파크’가 심사위원 특별상인 ‘데뷔 장편상’(미국 드라마 경쟁 부문)을 받았다.지난 22일 막을 올린 선댄스 영화제의 미국 드라마 경쟁 부문은 미국 독립영화를 초청 상영하는 섹션으로, 데뷔 장편상은 신인 감독의 장편 데뷔작에 주는 상이다.‘베드포드 파크’는 현대차가 투자자로 참여한 독립영화이자, 단편 영화 ‘밤낚시’에 이어 손석구와의 두 번째 협업이기도 하다.이번 수상에 대해 현대차는 글로벌 콘텐츠 산업에서 브랜드 위상을 높였다고 강조했다.영화는 어린 시절 학대 기억에 사로잡혀 있는 30대 한국계 미국인 여성 오드리(최희서 분)가 전직 레슬링 선수 일라이(손석구 분)를 만나 과거의 상처를 함께 치유해가며 깊은 유대와 사랑을 쌓아가는 내용을 담았다.손석구와 최희서, 스테파니 안 감독은 지난 24일 현지에서 영화를 선보인 후 관객들의 기립박수를 받았다.