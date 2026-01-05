문체부, ‘과장님’ ‘국장님’ 대신 이름 부른다

방금 들어온 뉴스

문체부, ‘과장님’ ‘국장님’ 대신 이름 부른다

유용하 기자
유용하 기자
입력 2026-01-05 19:57
수정 2026-01-05 19:57
문화체육관광부는 과장, 국장, 실장 같은 직급 대신 이름을 부르는 이른바 ‘님 호칭 문화’를 도입한다.

최휘영 문체부 장관은 5일 정부세종청사 15동 대강당에서 열린 ‘업무 효율화를 위한 직원과의 대화’에서 이 같은 내용을 포함한 조직 문화 혁신안을 공개했다.

문체부는 수평적 조직문화 확산을 위해 ‘님 호칭 문화’를 공직사회에 도입하고, 3개월간 시범 시행 후에 지속 여부를 결정한다고 밝혔다. 이와 함께 목적이 불분명한 회의는 폐지하고, 비효율적으로 이뤄지던 서울 출장도 줄인다.

최 장관은 “공직자로 더 본질적인 일에 시간과 노력을 기울이기 위해서는 불필요한 일들과 관성을 과감히 버려야 한다”며 “집중력을 갖고 일에 전념하는 문화를 만들기 위해 계속 혁신안을 도입해 나갈 것”이라고 말했다.

유용하 전문기자
