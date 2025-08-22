[포토뉴스] “광장 전체가 K팝 무대” 호주 시드니 파라마타에서 펼쳐진 K팝 랜덤플레이

이미지 확대 지난 16일(현지시간) 시드니 파라마타 스퀘어에서 열린 K팝 랜덤플레이 커버댄스에서 참가자들이 광장 중앙으로 뛰어들어 즉석에서 춤을 선보이고 있다. K팝이 만들어내는 강렬한 결속력과 현장 분위기를 보여주고 있다. 주시드니한국문화원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일(현지시간) 시드니 파라마타 스퀘어에서 열린 K팝 랜덤플레이 커버댄스에서 참가자들이 광장 중앙으로 뛰어들어 즉석에서 춤을 선보이고 있다. K팝이 만들어내는 강렬한 결속력과 현장 분위기를 보여주고 있다. 주시드니한국문화원 제공.

K팝 랜덤플레이 커버댄스에서 참가자들이 K팝에 맞춰 즉석에서 춤을 선보이고 있다. 주시드니한국문화원 제공.

K팝 랜덤플레이 커버댄스에서 참가자들이 K팝에 맞춰 춤을 추며 즐거워하고 있다. 주시드니한국문화원 제공.

지난 16일(현지시간) 시드니 인근 파라마타 중심가에 위치한 파라마타 스퀘어에서 특별 프로그램으로 진행된 ‘K팝 랜덤플레이 커버댄스’는 시작 신호가 울리자마자 현장을 뜨겁게 달궜다.K팝 음악이 흘러나오자 참가자들은 자연스럽게 광장 중앙으로 뛰어들어 즉석에서 춤을 추기 시작했다.어린 꼬마 아이들부터 중년 남성까지 남녀노소를 가리지 않고 새로운 곡이 나올 때마다 광장으로 들어왔다 나갔다를 반복하며 열정적으로 춤을 선보였고, 그때마다 환호성과 박수가 터져 나왔다.800여 명의 인파가 광장을 가득 메운 가운데 음악과 춤만으로 모두가 하나가 되는 순간을 보여주며, K팝이 가진 강렬한 결속력과 매력을 현장에서 실감케 했다.