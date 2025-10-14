서경덕 “독일 마트서 ‘중국 김치’ 표기 제품 버젓이 판매”

이미지 확대 독일 대형 마트서 판매 중인 ‘Chinesisch KIMCHI’로 표기된 김치 제품. 서경덕 성신여대 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 독일 대형 마트서 판매 중인 ‘Chinesisch KIMCHI’로 표기된 김치 제품. 서경덕 성신여대 교수 제공

유럽의 한 대형 마트에서 김치를 ‘중국 김치’로 표기해 판매하고 있어 논란이다.서경덕 성신여대 교수는 14일 소셜미디어(SNS)에서 “최근 누리꾼들은 독일 유명 마트 체인 알디(ALDI)의 자체 상표 ‘아시아 그린 가든’(ASIA GREEN GARDEN) 김치 제품이 매장과 온라인에서 ‘Chinesisch KIMCHI’로 표기·진열돼 있다며 제보를 잇달아 보내왔다”고 밝혔다.이 상품은 2년 전에도 로고와 ‘KIMCHI’ 사이에 ‘Chinese’ 표기를 넣고 ‘중국에서 기원’이라는 문구를 함께 적어 논란이 됐던 제품이다.당시 항의가 접수된 뒤 ‘중국에서 기원’이라는 문구는 삭제됐다.그러나 여전히 ‘중국 김치’라는 제품명 표기가 유지돼 ‘소비자에게 김치가 중국 음식인 것처럼 오인시킬 수 있다’는 우려가 나온다.서 교수는 “설사 중국산 배추 등 원재료를 사용했다 하더라도 제품 표시에서 ‘김치’의 기원 국가를 혼동시키는 표기는 부적절하다”며 “원산지와 제품 특성을 구분해 명확히 표기하도록 시정해야 한다”고 밝혔다.이어 “잘못된 표기를 바로잡는 일이 ‘김치의 세계화’를 위한 첫걸음”이라고 말했다.