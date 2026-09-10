日프로야구 ‘3000안타 전설’ 원로 야구선수 장훈 별세

세줄 요약 일본 프로야구의 전설 장훈이 도쿄 병원에서 86세로 별세했다. 통산 3085안타를 남겨 일본 리그 최초이자 유일한 3000안타 타자로 기록됐다. 7차례 타격왕과 명예의 전당 헌액, 한국 야구 기여도 함께 남겼다. 장훈, 일본 프로야구 전설로 86세 별세

통산 3085안타, 일본 리그 유일 3000안타

재일교포 출신, 한국 야구에도 기여

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일본 프로야구의 전설적인 타자이자 재일교포 출신인 장훈(일본명 하리모토 이사오)이 세상을 떠났다. 86세.10일 TBS 등에 따르면 장훈은 전날 오후 5시쯤 도쿄도 내 병원에서 숨졌다. 1940년 히로시마에서 태어난 장훈은 도에이 플라이어스와 요미우리 자이언츠, 롯데 오리온스 등에서 활약했다.통산 3085안타를 기록한 그는 일본 프로야구 사상 최초이자 현재까지 유일하게 일본 리그에서만 3000안타를 달성한 선수다. 7차례 타격왕을 차지했으며 1990년 일본 야구 명예의 전당에 헌액됐다.은퇴 후에는 야구 해설가로 활동하며 거침없는 논평으로 대중적인 인기를 얻었다. 한국야구위원회(KBO) 총재 특별보좌를 지내는 등 한국 프로야구 발전에도 힘을 보탰다. 이러한 공로로 1980년 대한민국 체육훈장 맹호장, 2007년 국민훈장 무궁화장을 받았다.재일 한국인으로 성장한 그는 현역 시절 수차례 귀화 제의를 받았지만 오랫동안 한국 국적을 지켰다. 18세 때 일본 프로야구단이 일본 국적 취득을 조건으로 입단을 제안하자 어머니가 “조국을 팔면서까지 야구선수가 될 필요는 없다”며 거절했다는 일화가 유명하다.다만 그는 2025년 산케이신문과의 인터뷰에서 일본 국적을 취득했다고 밝혔다.