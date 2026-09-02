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美 동맹국 파고드는 시진핑… 10년 만에 이집트 국빈 방문

1일(현지시간) 이집트 카이로 국제공항에 도착한 시진핑 중국 국가주석(왼쪽 두 번째) 부부를 압델 파타 엘시시 대통령(오른쪽) 부부가 맞이하고 있다. 10년 만에 이집트를 국빈 방문한 시 주석은 중동에 대한 외세 간섭에 반대하고, 역내 국가들의 자주적 발전을 지지한다는 입장을 거듭 밝혔다. 미국·이란 전쟁으로 불안한 정세 속에 미·중 정상회담을 앞둔 중국이 중동에서 외교적 입지를 넓히며 미국을 견제하려는 행보로 풀이된다.

카이로 신화 연합뉴스