美 압박 통했나…日銀 우에다 “9월 포함 매회 금리 인상 확실히 논의”

세줄 요약 일본은행 우에다 총재가 9월 금융정책회의를 포함해 매회 금리 인상을 확실히 논의하겠다고 밝혔다. 유가 상승, AI 수요 확대, 엔화 약세를 물가 위험 요인으로 재차 언급하며 추가 인상 가능성에 무게를 실었다. 시장은 9월 인상 확률을 94%로 반영한다. 9월 회의 포함 매회 금리 인상 논의 시사

유가·AI 수요·엔화 약세, 물가 위험 재부각

시장, 9월 인상 확률 94%로 사실상 반영

이미지 확대 스콧 베선트(오른쪽) 미국 재무장관이 지난달 30일(현지 시간) 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 우에다 가즈오 일본은행 총재와 만나 기념촬영을 하고 있다. 베선트 장관 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스콧 베선트(오른쪽) 미국 재무장관이 지난달 30일(현지 시간) 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 우에다 가즈오 일본은행 총재와 만나 기념촬영을 하고 있다. 베선트 장관 엑스 캡처

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미국의 엔저 시정 압박이 거세지는 가운데 일본은행이 이달 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 우에다 가즈오 일본은행 총재는 오는 17~18일 열리는 금융정책결정회의를 포함해 “매번 회의에서 금리 인상을 확실히 논의하고 싶다”고 밝혔다.2일 니혼게이자이신문에 따르면 우에다 총재는 1일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재회의가 끝난 뒤 기자회견에서 이렇게 말했다.특히 우에다 총재는 지난 7월 회의에서 인플레이션을 가속할 위험 요인으로 꼽았던 중동 정세에 따른 유가 상승과 인공지능(AI) 관련 수요 확대, 엔화 약세를 이번에도 중시하겠다는 입장을 밝혔다. 그러면서 “전망대로 데이터가 나오고 있다”고 평가했다.금리 인상을 판단할 주요 지표가 예상에서 벗어나지 않고 있다는 인식을 보인 가운데, 9월 회의를 금리 인상 논의 대상으로 명시한 만큼 추가 인상에 한층 무게를 실은 것으로 풀이된다.다만 추가 금리 인상을 확정적으로 예고하지는 않았다. 물가가 예상보다 더 오를 위험에 대해서는 “정책위원들과 논의해 판단하겠다”고 밝혔다. 또 “지금까지 약 5차례 금리를 올렸고 그 영향은 조금씩 누적돼 나타나고 있다”며 신중 대응 필요성도 언급했다.일본은행은 2024년 3월 마이너스 금리를 해제한 이후 약 반년 간격으로 금리를 올려왔으며, 가장 최근인 지난 6월에는 정책금리를 0.75%에서 1.0%로 인상했다.우에다 총재는 지난달 30일 스콧 베선트 미국 재무장관과 가진 회담에 대해서는 “상세한 내용은 노코멘트”라며 말을 아꼈다. 이날 미 재무부 발표에 따르면 베선트 장관은 우에다 총재와의 회담에서 “엔화의 상당한 저평가에 대응하기 위해 일본이 단호한 시장·금융정책상의 조치를 취하는 것을 강력히 지지한다”고 밝혔다.시장에서는 9월 금리 인상을 사실상 기정사실화하는 분위기다. 일본 금융시장 조사업체 도탄리서치 등은 금융시장에 반영된 9월 금리 인상 확률을 이날 오후 기준 94%로 추산했다. 일본의 추가 금리 인상은 엔화 가치와 한일 금리 차, 원엔 환율에도 영향을 줄 수 있다.