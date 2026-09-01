네팔 韓대응팀, 육상·헬기·드론 ‘3중 수색’ 총력전

현지 헬기 수색 이틀 만에 재개

이미지 확대 정부 신속대응팀, 피해현장 인근 ‘람체’로 이동 네팔 대홍수 실종 한국인을 찾기 위한 정부 신속대응팀을 태운 차량이 31일(현지시간) 수력발전소 피해현장 인근 람체로 이동하고 있다.

누와코트 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정부 신속대응팀, 피해현장 인근 ‘람체’로 이동 네팔 대홍수 실종 한국인을 찾기 위한 정부 신속대응팀을 태운 차량이 31일(현지시간) 수력발전소 피해현장 인근 람체로 이동하고 있다.

누와코트 뉴스1

이미지 확대 밀려드는 시신에… ‘번호’로 묻히는 희생자들 네팔 당국이 신원 미상의 대홍수 희생자들에 대한 집단 매장에 나선 가운데 추후 시신 수습을 대비한 표지판이 임시 무덤 현장에 마련돼 있다. 당국은 유가족들이 신원을 확인할 수 있도록 DNA 샘플을 채취하고 매장지를 꼼꼼히 기록했다고 설명했다.

데브가트 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 밀려드는 시신에… ‘번호’로 묻히는 희생자들 네팔 당국이 신원 미상의 대홍수 희생자들에 대한 집단 매장에 나선 가운데 추후 시신 수습을 대비한 표지판이 임시 무덤 현장에 마련돼 있다. 당국은 유가족들이 신원을 확인할 수 있도록 DNA 샘플을 채취하고 매장지를 꼼꼼히 기록했다고 설명했다.

데브가트 AFP 연합뉴스

세줄 요약 네팔 대홍수 엿새째, 한국 정부합동 신속대응팀이 실종 한인 9명을 찾기 위해 육상 접근과 헬기·드론 수색을 병행하고 있다. 현장에는 900여 명이 고립된 것으로 추정되며, 폭우와 급류가 구조 작업의 변수가 되고 있다. 실종 한인 9명 찾는 3중 수색 총력전

발전소 11곳서 900여 명 고립·실종

기습 폭우로 현장 접근과 구조 난항

2026-09-01 1면

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네팔·중국 국경지대 히말라야 산악지대를 덮친 대홍수 발생 엿새째인 31일(현지시간) 네팔 당국이 수력발전소 터널에 갇힌 것으로 추정되는 900여명을 구조하기 위해 사력을 다하고 있다. 실종 한국인 9명을 찾기 위해 현지에 파견된 정부합동 신속대응팀은 육상 접근을 시도하는 한편 헬기와 드론을 연계해 생존자 확인에 나섰다.네팔 재난관리청은 중부 바그마티주 발전소 현장 11곳에서 최소 933명의 작업자가 실종됐다고 밝혔다. 당국은 우선 100여명이 터널 안에 생존해 있을 가능성이 제기되는 라수와 지역의 어퍼트리슐리 3A·3B 발전소에 구조 역량을 집중하고 있다. 앞서 이 두 발전소 터널 등에서는 주민과 근로자 350명이 극적으로 구조된 바 있다.당국은 두산에너빌리티와 한국남동발전 등이 공사 중인 어퍼트리슐리-1 발전소 현장에서도 피해 시설 중 가장 많은 576명의 실종자가 보고됐다고 밝혔으나 구조에는 난항을 겪고 있다. 이 발전소에서는 이날 국적이 확인되지 않은 시신 1구가 발견됐다.당국이 현재 희망을 보고 있는 곳은 어퍼트리슐리 3A 발전소다. 네팔 특수구조대는 토사에 매몰된 어퍼트리슐리 3A 터널 상부에 드릴과 중장비, 폭발물을 동원해 진입로 굴착을 시도해 이날 4개의 진입로를 뚫는 데 성공했다. 이어 구조대는 터널 안으로 진입해 내부에 갇힌 실종자들의 위치와 상태, 안전 여부를 확인하는 작업에 들어갔다. ﻿네팔 총리실은 성명에서 “(구조대가) 밧줄을 이용해 구멍 속으로 내려가 내부 사람들을 소리쳐 불렀으나 아무런 응답이 없었다”고 전했다.당국은 산소 장비와 카메라를 갖춘 구조대원을 약 180m 떨어진 터널 내 공사 공간에 투입하기 위한 작업을 준비하고 있다며 구조대원이 이곳까지 접근하면 실종자 상황을 더 명확히 파악할 수 있을 것으로 기대했다. 총리실 관계자는 “현재 더 큰 장비로 발파를 진행해 구조 작업이 더 쉽고 빠르게 이뤄질 수 있도록 하는 작업이 진행 중”이라고 설명했다.속도전이 절실하지만 날씨도 발목을 잡았다. 이날 오전 2시부터 다시 쏟아진 기습 폭우로 트리슐리강 수위가 급상승해 구조 현장까지 물이 차오르면서 수색이 일시 중단됐다. 상류 보테코시강의 유량마저 불어나자 당국은 구조대와 강변 지역 주민에게 추가 대피령을 내렸다.앞서 헬기를 동원해 실종 한국인 수색에 나섰던 정부 신속대응팀은 육상을 통한 현장 접근에 나섰다.소방청 인력 등 9명으로 구성된 육로수색팀은 이날 오전 수도 카트만두 대사관을 출발해 구조 장비를 실은 차량 3대로 현장에 출동했다. 외교부에 따르면 전날 사고지에서 70㎞ 떨어진 비두르 바타르 지역까지 육로 답사를 마친 대응팀은 이날 사고 현장에서 불과 1~2㎞ 거리인 최전방 람체 지역에 진입해 숙영지를 구축했다. 대응팀은 현지 드론 운용 제한 시간인 오후 3시 이전에 진입하는 대로 즉시 드론 수색에도 돌입한다고 외교부는 전했다.대응팀은 아울러 헬기 수색도 재개했다. 두산에너빌리티가 이날 오전 현지에서 확보한 헬기 2대 중 1대를 띄워 자사 실종 직원을 찾기 위한 수색에 들어갔고, 신속대응팀 헬기는 같은 날 오후에 수색에 투입됐다. 신속대응팀은 위어 댐과 둔체 지역 등 실종자 가족들이 수색을 요청한 지역을 중심으로 헬기를 운용했다.수색이 급박하게 이어지는 가운데 인명 피해는 걷잡을 수 없이 불어나고 있다. 네팔 국가재난위험경감관리청 발표에 따르면 이날 오전 9시 기준 네팔 내 대홍수 사망자는 903명, 실종자는 4247명으로 급증했다. 중국이 발표한 티베트 지역 등 인명피해를 합치면 이번 대홍수로 인한 총사망자는 919명, 실종자는 4793명으로 집계됐다.