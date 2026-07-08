“우리 아들 첫니 축하해” 기념파티 연 엄마…“하다하다 별걸 다” vs “부모 마음”

세줄 요약 호주의 한 부모가 아이의 첫니를 기념해 꽃장식과 팻말을 곁들인 호화파티를 열어 논란이 일었다. 네티즌들은 SNS용 과시라며 비판했고, 다른 쪽에서는 크고 작은 순간도 축하할 수 있다는 부모의 마음을 이해해야 한다고 옹호했다. 아이 첫니 기념 호화파티로 논란 확산

SNS 전시 비판과 부모 마음 옹호 대립

고물가 속 과도한 지출 지적도 제기

이미지 확대 최근 호주의 한 부모가 아이의 ‘첫니’ 기념 파티(오른쪽 사진)를 열어 온라인상에서 화제가 됐다. 왼쪽 사진은 기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 인스타그램 @uniquefloralsydney 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 최근 호주의 한 부모가 아이의 ‘첫니’ 기념 파티(오른쪽 사진)를 열어 온라인상에서 화제가 됐다. 왼쪽 사진은 기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 인스타그램 @uniquefloralsydney 캡처.

이미지 확대 최근 호주의 한 부모가 아이의 ‘첫니’ 기념 파티를 열어 온라인상에서 화제가 됐다. 인스타그램 @uniquefloralsydney 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 최근 호주의 한 부모가 아이의 ‘첫니’ 기념 파티를 열어 온라인상에서 화제가 됐다. 인스타그램 @uniquefloralsydney 캡처.

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아이에게 ‘첫니’가 나자 이를 기념해 호화파티를 열어 준 호주의 한 부모를 두고 전 세계 네티즌의 갑론을박이 펼쳐졌다. 소셜미디어(SNS) 전시를 위해 도가 지나친 축하 문화라고 비난하는 사람이 있는가 하면 모든 순간을 소중히 여기고 싶은 부모의 마음이라고 옹호하는 의견이 맞섰다.지난 5일(현지 시간) 뉴욕 포스트는 최근 온라인상에서 화제를 모은 ‘아이 첫니 기념파티’ 사진을 공개했다.매체에 따르면 최근 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)를 중심으로 ‘제이콥의 첫니’라는 문구가 적힌 팻말과 푸른색 꽃장식에 둘러싸인 아기용 의자 사진이 공유됐다.해당 이벤트에서 꽃 서비스를 담당한 시드니 기반의 업체 대표 네긴 만수리는 “특이한 요청이긴 했지만 모든 순간은 축하받아야 한다”고 밝혔다.그는 “사람마다 의견은 다르겠지만, 전 크든 작든 모든 순간은 축하받아야 한다고 생각한다”면서 “제 고객 중 많은 분은 그저 사랑하는 이들을 축하해 줄 구실을 찾고 싶어 하고 이는 마음 따뜻한 일”이라고 말했다.만수리는 이번 요청이 평소 의뢰받는 이벤트보다 덜 대중적인 것은 인정하면서도 온라인상에서 쏟아지는 거센 비난에 대해 “놀라웠다”고 전했다. 그는 “부모들은 아이가 사랑받고 있다는 걸 느끼게 해주고 싶을 뿐”이라면서 “부모들을 위해 이 순간을 더욱 특별하게 만들도록 도울 수 있어서 영광이었다”고 덧붙였다.해당 사진이 엑스(X, 옛 트위터)로 퍼지자 수백 명의 네티즌은 댓글을 통해 비판적인 의견을 쏟아냈다.한 네티즌은 “이건 미친 짓”이라고 했고, 또 다른 네티즌은 “인스타그램에 중독된 엄마들이 끝내 선을 넘었다”고 지적했다. 이 외에도 “일상을 살아가는 대신, 모든 것을 SNS용으로 완벽하게 기록해야만 하는 사회가 됐다”, “이제 아이들은 SNS를 위한 존재가 됐다”, “모든 것이 보여주기 식” 등 일상생활의 모든 것을 SNS에 전시하는 문화를 꼬집었다.특히 일각에서는 고물가와 생계비 위기 상황 속에서 기억도 못 할 아기를 위해 거금을 쓰는 것은 현실 감각이 뒤떨어지는 행위라는 지적도 나왓다.실제로 이러한 호화로운 이벤트가 늘어나면서 부모들의 부담감도 커진 것으로 전해졌다. 최근 5000명 이상의 부모를 대상으로 실시한 한 설문조사에 따르면 자녀 성장과 관련한 기념일에 쓰는 비용이 급증한 것으로 나타났다. 조사 결과에 따르면 부모 4명 중 1명은 자녀의 첫 돌 파티에 최대 500달러(약 69만원)를 지출하고 있으며 일부는 그보다 더 많은 금액을 쏟아붓고 있었다.반면 자녀의 모든 순간을 축하하고 싶어 하는 부모를 옹호하는 의견도 나왔다. 이들은 “대체 뭐가 문제냐”, “인생은 짧은데 모든 순간을 축하하면 안 되는 이유가 뭐냐”, “내가 엄마가 되면 나도 이럴 것 같다”, “우리 가족은 아무것도 축하하지 않아서, 이런 모습은 보기 좋다고 생각한다” 등의 반응을 보였다.