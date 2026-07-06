[속보] “캐나다, 잠수함 사업자로 독일 TKMS 선정”…한화오션 고배

세줄 요약 캐나다 정부가 차세대 잠수함 12척 도입 사업의 우선협상대상자로 독일 TKMS를 선정할 예정이라는 보도가 나왔다. 한화오션과의 막판 경쟁 끝에 독일이 유리해졌고, 캐나다는 노후 빅토리아급 대체 계획을 곧 발표한다. 다만 최종 계약은 아니다. 캐나다, 차세대 잠수함 사업자 TKMS 선정 보도

한화오션과 막판 경쟁 끝에 독일 측 우세

우선협상대상자 발표, 최종 계약은 미확정

이미지 확대 장보고 III Batch-2 잠수함. 한화오션 제공 닫기 이미지 확대 보기 장보고 III Batch-2 잠수함. 한화오션 제공

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캐나다 정부가 차세대 잠수함 건조 사업자로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)를 선정했다는 보도가 나왔다.6일(현지시간) 캐나다 유력 일간지 글로브앤드메일은 소식통 2명을 인용해 이같이 보도했다.마크 카니 캐나다 총리는 6일 오후 5시 10분(한국시간 7일 오전 5시 10분)에 노후한 빅토리아급 잠수함을 대체할 디젤추진 잠수함 획득 계획을 발표하며 캐나다 초계잠수함 프로젝트(CPSP) 우선협상대상자도 함께 공개할 계획이다.이번 사업은 캐나다 해군이 운용할 잠수함 12척을 도입하는 대형 방산 프로젝트로, 독일 TKMS와 한국 한화오션이 막판까지 치열한 경쟁을 벌여왔다.다만 이번 발표는 우선협상대상자 선정에 해당하는 것으로, 최종 계약 체결을 의미하는 것은 아니다.향후 세부 조건을 놓고 협상이 이어질 예정이며 계약 마무리까지는 수년이 걸릴 가능성이 있다는 분석이 나온다.