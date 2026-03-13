평양발 북중 여객열차… 6년 만에 압록강 철교 통과

방금 들어온 뉴스

평양발 북중 여객열차… 6년 만에 압록강 철교 통과

입력 2026-03-13 01:09
수정 2026-03-13 01:09
평양발 북중 여객열차… 6년 만에 압록강 철교 통과
평양발 북중 여객열차… 6년 만에 압록강 철교 통과 북한 평양에서 중국 베이징으로 향하는 국제여객열차가 12일 오후 북중 국경 압록강 철교인 중조우의교를 통과하고 있다. 코로나19로 2020년 1월 운행이 중단된 이후 6년 만의 재개다. 열차는 9량 규모로 6인실과 4인실 침대칸으로 구성됐으며 요금은 1000위안(약 21만 5000원) 이상인 것으로 알려졌다.
단둥 연합뉴스


북한 평양에서 중국 베이징으로 향하는 국제여객열차가 12일 오후 북중 국경 압록강 철교인 중조우의교를 통과하고 있다. 코로나19로 2020년 1월 운행이 중단된 이후 6년 만의 재개다. 열차는 9량 규모로 6인실과 4인실 침대칸으로 구성됐으며 요금은 1000위안(약 21만 5000원) 이상인 것으로 알려졌다.

단둥 연합뉴스

2026-03-13 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
