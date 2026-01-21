극지방 오로라가 서유럽에…하늘 뒤덮은 ‘이례적 장관’

이미지 확대 독일 상공 붉게 물들인 오로라 19일(현지 시간) 독일 브란덴부르크 상공에 북극광(오로라)이 빛나고 있다. 2026.01.20. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 독일 상공 붉게 물들인 오로라 19일(현지 시간) 독일 브란덴부르크 상공에 북극광(오로라)이 빛나고 있다. 2026.01.20. AP뉴시스

이미지 확대 리첸 밤하늘 수놓은 오로라 19일(현지 시간) 독일 리첸 인근 밤하늘에 북극광(오로라)이 빛나고 있다. 2026.01.20. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 리첸 밤하늘 수놓은 오로라 19일(현지 시간) 독일 리첸 인근 밤하늘에 북극광(오로라)이 빛나고 있다. 2026.01.20. AP뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 밤부터 20일 새벽 사이 벨기에를 비롯한 서유럽 하늘에 북극광(오로라)이 나타나 이례적인 장관이 펼쳐졌다. 오로라는 통상 극지방에서 관측되지만, 이날은 강력한 지구자기장 폭풍의 영향으로 관측 범위가 남쪽으로 크게 확장됐다.서유럽 각국의 소셜미디어에는 녹색과 붉은색, 분홍빛 광선이 밤하늘을 수놓은 사진과 영상이 잇따라 공유됐다. 외신에 따르면 벨기에와 덴마크, 독일, 프랑스 등 서유럽은 물론 폴란드 등 동유럽 일부 지역에서도 오로라가 포착됐다.오로라는 태양에서 방출된 전하를 띤 입자들이 지구 자기장과 충돌하면서 발생한다. 이날은 태양 활동이 활발해지며 대량의 입자가 방출됐고, 이로 인해 강한 지자기 폭풍이 발생하면서 오로라 관측 가능 지역이 알프스산맥 남쪽 인근까지 내려온 것으로 분석된다.미국 국립해양대기청에 따르면 19일 저녁 지자기 폭풍은 최고 등급에서 두 번째로 높은 G4 등급에 도달했다. G4급 폭풍은 위성 운용에 영향을 줄 수 있고, GPS 등 위성 기반 통신·항법 시스템에 일시적 장애를 일으킬 수 있는 수준이다.dpa 통신은 “이번 현상은 태양 활동 주기가 활발해지면서 발생한 강한 지자기 교란의 결과”라며 “당분간 고위도 지역을 중심으로 추가 관측 가능성도 배제할 수 없다”고 전했다.전문가들은 드문 자연 현상이지만 인프라 영향 가능성도 있는 만큼, 각국 우주기상 당국의 경보와 관측 결과를 주시할 필요가 있다고 덧붙였다.