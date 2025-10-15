유부남 애인 ‘중요부위’ 자른 내연녀 체포…‘충격 이유’ 있었다

방금 들어온 뉴스

하승연 기자
입력 2025-10-15 14:40
수정 2025-10-15 14:40
기사와 직접적인 관련 없는 불륜 자료 이미지. 픽사베이
기사와 직접적인 관련 없는 불륜 자료 이미지. 픽사베이


말레이시아에서 한 30대 여성이 유부남 애인이 이혼하지 않았다는 이유로 애인의 성기를 자른 충격적인 일이 발생했다.

14일(현지시간) 더스타 등 현지 매체에 따르면 말레이시아 조호르바루 경찰은 지난 8일 오후 방글라데시 국적의 A(34)씨를 체포했다.

A씨는 같은 국적인 남자친구 B(33)씨의 성기를 자르고 왼손에 심각한 상처를 입힌 혐의를 받고 있다. B씨는 치료를 위해 병원으로 이송된 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 B씨의 친구로부터 신고 전화를 받고 출동해 A씨를 체포했다. 경찰은 범행에 사용된 것으로 추정되는 길이 29㎝의 칼도 압수했다.

A씨는 이후 진행된 마약 검사에서 음성 반응을 보였으며, 범죄 전력은 없던 것으로 전해졌다. 경찰 조사 결과 A씨가 B씨를 공격한 이유는 질투심 때문이었다.



경찰은 “A씨는 B씨가 자신과 연인 관계를 유지하면서도 방글라데시에 있는 아내와 이혼하지 않았다는 사실을 알게 됐다”고 전했다.
하승연 기자
