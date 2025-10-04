이스라엘 “트럼프 평화구상 즉시 이행”… 가자 전쟁 분수령 되나

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지 시간) 백악관 국빈 만찬장에서 공동 기자회견 하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 회담 후 가자지구 전쟁 종식 계획에 네타냐후 총리가 동의했으며, 하마스의 동의만 남았다고 밝혔다. 2025.09.30. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지 시간) 백악관 국빈 만찬장에서 공동 기자회견 하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 회담 후 가자지구 전쟁 종식 계획에 네타냐후 총리가 동의했으며, 하마스의 동의만 남았다고 밝혔다. 2025.09.30. AP 뉴시스

이스라엘 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 가자지구 평화구상 실현을 위해 즉각 행동에 나설 준비가 돼 있다고 밝혔다.베냐민 네타냐후 총리실은 4일(현지시간) 성명을 내고 “이스라엘은 모든 인질을 즉각 석방하기 위한 트럼프 대통령의 계획의 첫 단계를 곧바로 이행할 준비가 돼 있다”며 “트럼프 대통령과 전면적 협력을 통해 전쟁을 끝낼 것”이라고 밝혔다. 다만 성명에는 트럼프 대통령이 강조한 ‘가자지구 폭격 즉각 중단’ 요구나 하마스의 추가 협상 요구에 대한 언급은 빠졌다.앞서 하마스는 “트럼프 대통령의 제안에 따라 생존자와 유해를 포함한 모든 인질을 석방할 것”이라며 중재자를 통한 협상 개시 의사를 밝혔다. 이에 트럼프 대통령은 불과 두 시간 만에 소셜미디어(SNS)에 “이스라엘은 즉시 가자지구 폭격을 중단해야 한다. 그래야 인질들을 안전하고 신속하게 구출할 수 있다”고 화답했다. 그는 “이번 논의는 가자지구뿐 아니라 중동 전체 평화의 기회”라고도 강조했다.트럼프 대통령은 지난달 29일 네타냐후 총리와 공동으로 평화구상안을 발표했다. 당시 그는 인질 전원 석방과 하마스 무장 해제를 조건으로 내걸며, 합의가 불발될 경우 이스라엘의 군사작전을 전폭 지원하겠다고 경고했다. 또 하마스에 “미국 동부 시간 10월 5일 오후 6시(한국시간 6일 오전 7시)까지 합의에 이르라”고 최종 시한을 못박아 압박 수위를 높였다.하마스가 인질 전원 석방을 받아들이자 중재국인 카타르와 이집트도 즉각 움직였다. 카타르 외무부는 이날 “미국과 협력해 이집트와 함께 전쟁 종식을 위한 길을 보장하는 논의를 시작했다”고 밝혔다. 이집트 외무부 역시 “이번 진전이 모든 당사자가 트럼프 대통령의 계획을 현장에서 이행하는 계기가 되기를 바란다”고 성명을 냈다.하마스가 트럼프 구상의 핵심 중 인질 석방만 수용하고 무장 해제·무기 반납에는 선을 그은 만큼, 향후 협상 과정에서 이스라엘과의 추가 조율이 불가피할 전망이다. 다만 트럼프 대통령이 “마지막 기회를 놓치면 누구도 보지 못한 지옥이 펼쳐질 것”이라며 압박 수위를 높인 만큼, 2년 가까이 이어진 가자지구 전쟁이 휴전을 넘어 종전 국면에 접어드는 분수령이 될 수 있다는 관측이 힘을 얻고 있다.