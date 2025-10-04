[속보] 트럼프 “하마스, 평화에 준비된듯…이스라엘은 폭격 중단해야

방금 들어온 뉴스

[속보] 트럼프 "하마스, 평화에 준비된듯…이스라엘은 폭격 중단해야

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-10-04 06:30
수정 2025-10-04 06:45
도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터 연합뉴스
도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령은 팔레스타인 무장정파 하마스가 인질 전원 석방 약속 등 자신의 ‘가자지구 평화 구상’에 일부 동의하자 이스라엘에 가자지구 폭격 중단을 촉구했다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜를 통해 “하마스가 방금 발표한 성명에 따라 나는 그들이 지속적인 평화에 대한 준비가 돼 있다고 믿는다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “이스라엘은 가자지구에 대한 폭격을 즉시 중단해야 한다. 그래야 인질들을 안전하고 신속하게 빼낼 수 있다”고 했다.

또한 “우리는 이미 세부 사항을 논의 중”이라며 “이는 가자지구뿐 아니라 중동에서 오랫동안 원했던 평화에 관한 것”이라고 밝혔다.

앞서 하마스는 남아있는 인질을 전원 석방하고 가자지구에서의 권력을 포기하겠다고 밝히는 등 트럼프 대통령의 구상 일부를 수용한다고 밝혔다.



트럼프 대통령 구상 가운데 다른 부분에 대해서는 “통합된 국가적 입장이 필요하며 관련 국제법과 결의에 기반해 논의되어야 한다”며 추가 협의가 필요하다고 했다.
조희선 기자
위로