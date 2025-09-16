“길 잃은 개” 발언한 日 화장품회사 사장, 결국 사임…직원 사망에 15억 지급

이미지 확대 일본 화장품회사 사장의 괴롭힘을 인공지능(AI)으로 표현한 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 일본 화장품회사 사장의 괴롭힘을 인공지능(AI)으로 표현한 이미지.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 “마들랜”에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

일본 화장품회사 사장이 직원에게 “길 잃은 개”라며 욕설을 퍼부은 후 이 직원이 우울증에 걸려 숨진 사건에서 가해 사장이 결국 사임했다. 이 회사는 유족에게 15억원을 지급하기로 했다.16일 일본 아사히신문과 언신재팬 등에 따르면, 도쿄 소재 화장품제조업체 디업(D-up)은 공식 사과문을 발표하고 직장내 괴롭힘 피해자의 유족에게 1억 5000만엔(약 15억원)을 지급하기로 했다고 발표했다. 또한 가해자인 사카이 미츠루 사장은 지난 10일 자로 사임했다고 밝혔다.숨진 여성은 2021년 4월 디업에 입사했다.그해 12월 이 여성은 고객사에 무단으로 직접 연락한 것 등을 이유로 사카이 사장에게 호출당했다.사장은 긴 회의 시간 동안 그녀를 “길 잃은 개”라고 부르며 심하게 질책했다. 다음 날에는 “약한 개일수록 더 크게 짖는다”는 말까지 했다.이 직원은 2022년 1월 우울증 진단을 받았다.그해 8월 자살을 시도한 후 의식을 잃은 상태가 지속되다가 10월에 결국 세상을 떠났다. 당시 그녀의 나이는 25세였다.2024년 5월 미타 노동기준감독서는 사장의 직장 내 괴롭힘과 고인의 우울증 및 사망 사이의 인과관계를 인정했다. 이를 업무상 재해로 인정한 것이다.도쿄지방법원은 지난 9일 화해에 갈음하는 결정을 내리고 배상금 지급과 회사의 재발 방지 대책 마련을 명령했다. 양측이 이를 받아들여 소송은 종료됐다.고인의 가족은 11일 기자회견에서 “고인이 세상을 떠난 지 이미 여러 해가 흐른 지금 와서 회사가 사과하는 것은 납득하기 어렵다”며 “고인이 살아있을 때 사과받고 싶었다”고 심경을 토로했다.디업은 홈페이지에 성명을 발표하고 “돌아가신 직원과 유족분들께 사과드린다. 내부 시스템과 직장 환경을 재검토하고 개선하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.