[씨줄날줄] 김치 프리미엄

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-10-15 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 도널드 트럼프 행정부 관세정책의 불확실성과 달러 약세, 각국 중앙은행의 금 보유 확대 기조로 글로벌 금값이 연일 신고가를 경신하고 있다. 뛰는 놈 위에 나는 놈이라고, ‘김치 프리미엄’까지 더해진 한국 금값은 말 그대로 고공행진 중이다. 어제 국제 금 현물가격은 온스당 4163.97달러로 연초 대비 54% 상승했고, 국내 금값은 그램당 19만 9730원으로 국제 시세 대비 10% 높았다. 한국거래소 금시장 거래대금은 8월 일평균 477억원에서 10월 첫 이틀간 3321억원으로 7배 급증했다.김치 프리미엄은 2017년 비트코인 광풍 때 ‘땡글’이라는 암호화폐 커뮤니티에서 한 사용자가 처음 만든 신조어였다. 그전까지 한국 증시가 펀더멘털 대비 저평가되는 ‘코리아 디스카운트’의 반대 개념으로 ‘코리아 프리미엄’이라는 용어가 있었다. 코리아 프리미엄은 한국 증시의 호황을 바라는 마음을 담았으나 실현된 적 없는 ‘개념’이지만, 김치 프리미엄은 ‘실재’했다. 당시 암호화폐 투자가 늘면서 비트코인 국내 시세가 해외보다 30~40% 높게 형성되면서다.자금 유출입이 원활한 주식시장과 달리 비트코인이나 금 시장에서는 해외와 별개인 국내만의 수요공급 법칙이 작동한다. 국내 정세나 투자심리가 반영돼 독자적인 가격이 형성될 틈이 있는 것이다. 디지털 자산에 열광했던 2017년에는 비트코인 투자 열풍으로, 지정학적 불안이 고조된 이번에는 강해진 금 보유 심리가 김치 프리미엄을 만들었다.같은 재화의 가치가 국경을 경계로 달라지면 투기수요나 범죄가 파고들 여지가 커진다. 2018년 일본인들이 한국에서 비트코인을 판 돈을 금괴 68㎏으로 바꿔 반출하려다 적발됐지만, 세관에서 혐의 없음 처분을 받는 일이 벌어졌다. 국경 간 차익거래의 원조 격인 ‘엔캐리 트레이드’에 단련된 일본인들이 한국의 김치 프리미엄을 먼저 알아본 장면은 국가 간 차익거래를 노린 투기수요의 후각이 얼마나 민감한지 보여 준다.