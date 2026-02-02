[서울데이터랩]2월 2일 코스피 주요 종목 마감시황

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]2월 2일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-02 16:08
수정 2026-02-02 16:08
2월 2일 한국거래소에 따르면, 현대비앤지스틸(004560)은 전 거래일 대비 29.97% 상승한 17,520원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 제주은행(006220)은 20.32% 상승한 17,050원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 대성산업(128820)은 13.61% 상승한 8,350원에 거래를 마감했다. 신도리코(029530)는 13.56% 상승한 53,600원, 동양고속(084670)은 11.13% 상승한 54,900원에 거래를 종료했다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 LS가 전 거래일 대비 14.10% 하락한 196,700원에 거래를 마감하며 1위를 차지했다. 고려아연은 12.42% 하락한 1,650,000원으로 뒤를 이었다. KIWOOM 코스닥150선물레버리지는 12.40% 하락한 8,725원에 거래를 끝냈다. 효성중공업은 12.37% 하락한 2,281,000원, KIWOOM 200선물레버리지는 12.00% 하락한 60,580원에 거래를 마쳤다.

금일 코스피 주요 종목들은 일정한 방향성을 띄지 않고 다양한 움직임을 보였다. 투자자들은 변동성이 큰 장세에서는 신중한 접근이 필요하다. 시장의 변동성에 대비하여 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
