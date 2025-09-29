[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-29 09:37
수정 2025-09-29 09:37
오늘(9월 29일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.41%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 83,900원으로 전 거래일 대비 0.72% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,052,068주를 기록했다.

이어 NAVER(035420)가 검색비율 2위를 기록하며 6.04%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.49% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 개장 초반부터 0.17%의 하락률로 횡보 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.63% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 알테오젠(196170)은 등락률 2.46%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)은 0.56%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 엘앤씨바이오(290650)는 6.18%의 상승세를 보이고 있다. 9위 셀트리온(068270)은 1.29% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 NHN KCP(060250)는 상승률 0.25%로 주가가 다소 상승하고 있다.



이 밖에도 한국정보통신(025770) ▲20.00%, 툴젠(199800) ▲18.61%, 쿠콘(294570) ▲2.57%, LG에너지솔루션(373220) ▲0.86%, 현대차(005380) ▲0.58%, HJ중공업(097230) ▲0.39%, NHN KCP ▲0.25%, 삼성중공업(010140) ▼0.72%, HD현대중공업(329180) ▼0.81%, 레인보우로보틱스(277810) ▼0.48% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
