신한카드 “성실상환 소상공인 최대 3%P 금리 감면”…적극적 상생

방금 들어온 뉴스

신한카드 “성실상환 소상공인 최대 3%P 금리 감면”…적극적 상생

황인주 기자
입력 2025-10-13 15:37
수정 2025-10-13 16:02
이미지 확대
서울 중구 신한카드 본사. 신한카드 제공
서울 중구 신한카드 본사. 신한카드 제공


신한카드는 소상공인이 대출을 성실히 갚으면 금리를 최대 3.0% 포인트 깎아주는 ‘사업자대출 스텝다운 서비스’를 운영한다고 13일 밝혔다. 정부가 서민·소상공인 살리기에 방점을 찍고 있는 가운데 적극적 상생에 동참하는 모습이다.

이달부터 12월까지 새롭게 사업자대출을 낸 고객이 이후 연체 없이 대출금(이자 또는 원금)을 상환하면 대출 금리를 6개월마다 0.5% 포인트씩 단계적으로 인하해준다.

대출 취급 이후 3년간 성실 상환하면 최대 3.0% 포인트까지 금리 인하 혜택을 받을 수 있다. 대출을 중도 상환하는 경우에도 연체가 없다면 완납 시점까지 할인된 금리가 적용된다.

성실 상환 중 부득이하게 연체가 발생하면 연체 시점 이후 추가 할인은 중단되지만, 기존에 적용되던 할인 금리를 유지할 수 있다. 별도 서비스 신청은 필요하지 않고, 조건이 맞으면 자동으로 할인된 금리가 적용된다. 신한카드는 “신청 과정을 생략해 소상공인들의 금융 혜택 접근성을 높였다”고 설명했다.

한편 신한카드는 매출 관리, 상권 분석부터 법률상담 서비스까지 소상공인들의 마케팅을 지원하는 ‘마이샵 파트너’ 플랫폼을 운영 중이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
