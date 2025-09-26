‘호작도’ ‘일월오봉도’…삼성금거래소, 전통의 미 담은 순금 굿즈

방금 들어온 뉴스

황인주 기자
입력 2025-09-26 14:39
수정 2025-09-26 14:39
삼성금거래소 ‘골든 아카이브’ 호작도 이미지. 삼성금거래소 제공
삼성금거래소 ‘골든 아카이브’ 호작도 이미지. 삼성금거래소 제공


삼성금거래소가 조선시대 민화인 ‘호작도’와 궁중에서 왕의 어좌 뒤에 놓였던 ‘일월오봉도’를 현대적으로 재해석한 순금 굿즈 ‘골든 아카이브’(Golden Archive)를 출시한다고 26일 밝혔다.

호작도와 일월오봉도가 가진 상징적 의미를 99.99%의 순금에 담았다는 설명이다. 호작도는 까치와 호랑이를 통해 액운을 막고 길운을 불러온다는 의미를, 일월오봉도는 해와 달, 다섯 봉우리를 통해 나라의 안녕과 번영을 기원하는 의미를 담고 있다.

삼성금거래소는 “최근 ‘K-드라마’, ‘K-팝’ 등으로 높아진 한국 문화에 대한 세계적 관심 속에서 한국의 문화적 가치를 담은 상품에 대한 수요가 늘고 있다”며 “한국 전통의 미와 상징을 담은 제품으로 고객들이 특별한 소장 가치를 느낄 수 있길 기대한다”고 밝혔다.

골든 아카이브는 오는 30일부터 삼성금거래소 공식 온라인몰과 롯데마트 서울역점 내 ‘보물’(BOMUL) 매장에서 판매될 예정이다.

한편, 삼성금거래소는 최근 한국조폐공사와 협업해 화폐 부산물을 재활용한 친환경 쇼핑백을 제작하는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확대하고 있다. 지난 5월에는 ‘브랜드 고객충성도 대상’에서 2년 연속 금거래소 부문 1위를 수상한 바 있다.
황인주 기자
