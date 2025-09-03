[사고] ‘서울 상생금융대상’ 주인공을 찾습니다

방금 들어온 뉴스

[사고] ‘서울 상생금융대상’ 주인공을 찾습니다

입력 2025-09-03 00:49
수정 2025-09-03 06:54
서울신문이 ‘제3회 서울 상생금융대상’의 주인공을 찾습니다. 금융위원회와 금융감독원이 후원하는 서울 상생금융대상은 한 해 동안 금융서비스 발전뿐 아니라 중소기업·소상공인과의 상생협력에 기여한 금융회사·금융인의 성과와 노고를 기리는 국내 최고 권위의 상입니다. 국내 금융산업의 경쟁력 강화와 상생경영, 소비자 신뢰도 제고 등에 노력한 금융회사와 관계자들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

■응모 부문 : 은행 부문, 보험 부문, 증권 부문, 자산운용 부문, 여신금융 부문, 생활금융 부문 등 기관이나 개인

■접수 기간: 2025년 9월 19일까지

■심사: 2025년 9월 23일

■시상식: 2025년 10월 23일 오후 3시 한국프레스센터 19층 매화홀

■후원: 금융위원회, 금융감독원, 전국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회



■접수: 서울신문 마케팅본부 서울상생금융 담당자 (02) 2000-9375 e-mail : kj77@seoul.co.kr
2025-09-03 2면
