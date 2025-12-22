공인중개사 신규 개업 月최저 기록…문닫은 중개사가 여전히 더 많아

신규 개업 공인중개사 577명…2015년 이래 최저

지난달 새로 개업한 공인중개사가 역대 월간 최소치를 경신했다. 반면 1000명에 가까운 공인중개사가 폐업하거나 휴업하며 부동산 업계 불황을 보여준다.22일 한국공인중개사협회에 따르면 지난달 전국적으로 신규 개업한 공인중개사는 577명으로 집계됐다. 협회가 2015년 중개사 개·폐·휴업 현황 집계를 시작한 이래 가장 적은 수다. 월간 신규 개업 공인중개사 수는 지난 8월 583명으로 처음으로 600명 아래로 떨어졌다가 지난달 577명으로 다시 역대 최소치를 갈아치웠다.지난달 폐업 공인중개사는 833명, 휴업 공인중개사는 120명으로 새로 문을 연 중개사보다 문을 닫은 중개사들이 더 많았다. 이러한 현상은 지난 2023년 2월부터 지난달까지 2년 10개월째 이어져 왔는데, 집값이 내려가고 주택 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기부터 부동산 업계 상황이 악화하며 본격화한 추세로 풀이된다.실제로 영업하는 개업 공인중개사는 지난달 말 기준 10만 9616명으로, 지난 10월 10만 9990명에서 한 달 사이 374명이 더 줄었다. 개업 공인중개사 수는 2020년 8월(10만 9931명) 이후 5년 2개월 만인 지난 10월 11만명 아래로 떨어졌다.국내 공인중개사 자격증 보유자가 지난해 말 기준 55만 1879명인 것을 고려하면 공인중개사 5명 가운데 1명만 사무실을 운영하는 셈이다.올해 정부의 잇따른 부동산 규제 대책으로 거래량이 더욱 줄어들어 이러한 공인중개사 업황 분위기는 당분간 이어질 것으로 전망된다.