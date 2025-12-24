SK, 글로벌 파트너들과 AI 생태계 육성에 속도… 올해 수출 120조 전망

방금 들어온 뉴스

SK, 글로벌 파트너들과 AI 생태계 육성에 속도… 올해 수출 120조 전망

입력 2025-12-24 09:15
수정 2025-12-24 09:15
이미지 확대
최태원(왼쪽) 회장과 샘 올트먼 OpenAI CEO가 지난 10월 1일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 메모리 공급 및 서남권 AI DC 설립 및 운영 등에 관한 파트너십을 체결한 후 창밖을 보며 환담을 나누고 있다. SK 제공
최태원(왼쪽) 회장과 샘 올트먼 OpenAI CEO가 지난 10월 1일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 메모리 공급 및 서남권 AI DC 설립 및 운영 등에 관한 파트너십을 체결한 후 창밖을 보며 환담을 나누고 있다. SK 제공


SK그룹이 2025년 한 해 동안 인공지능(AI) 중심의 사업 재편을 성공적으로 이끌며, 경제적 성과와 사회적 책임을 동시에 달성했다는 평가를 받고 있다.

SK는 올해 ‘AI 시프트’ 전략의 가시적인 성과를 냈다. 지난 8월 AWS와 손잡고 울산에 국내 최대 규모의 AI 전용 데이터센터(DC) 건립을 확정했으며, 10월에는 최태원 회장이 샘 올트먼 오픈AI CEO를 직접 만나 메모리 파트너십을 체결했다. 이를 통해 SK는 글로벌 AI 인프라 구축 사업인 ‘스타게이트 프로젝트’의 핵심 파트너로 부상했다. 아울러 엔비디아와의 협력으로 ‘제조 AI 클라우드’를 구축, 국내 제조업 전반의 생산성 향상을 지원하고 있다.

이런 경영 혁신은 수출 실적으로 나타났다. SK하이닉스의 반도체 호조에 힘입어 SK그룹의 올해 수출액은 역대 최고치인 120조원대를 기록할 전망이다. 3분기까지의 수출액만 이미 87조 8000억원으로, 지난해 같은 기간보다 약 20% 급성장하며 국가 수출 전선의 핵심 역할을 하고 있다.

아울러 SK는 성장의 성과를 사회와 나누기 위해 연말 이웃사랑 성금 규모를 대폭 늘렸다. SK는 사회복지공동모금회에 지난해보다 80억원 증액된 200억원을 기탁했다. 여기에 계열사 임직원들이 자발적으로 조성한 60억원의 기금이 더해져 올해 총기부 규모는 260억원에 달한다. 1999년부터 이어온 누적 기탁금은 총 2665억원이다.

서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
