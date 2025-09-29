카카오톡 결국 ‘친구목록’ 되살린다…‘피드형’은 자리이동

피드형 게시물은 존치하되 ‘소식’ 메뉴로 이동

이미지 확대 카카오톡 개편 닫기 이미지 확대 보기 카카오톡 개편

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15년 만에 이뤄진 카카오톡 대개편 이후 여론이 급격히 나빠진 카카오가 결국 백기를 들었다. 카카오는 카카오톡 친구탭을 업데이트 이전 기존 친구목록이 나오는 방식으로 되돌린다.다만 최근 개편 내용을 철회하는 방안은 고려하지 않는 것으로 전해졌다.29일 카카오는 “카카오톡 최신 버전에 대한 이용자 의견을 적극 반영해 친구탭 개선을 추진한다”고 밝혔다. 새로운 친구탭 개선 방안은 개발 일정을 고려해 4분기 안에 적용된다.카카오는 기존 이름 가나다 순서로 제공하던 친구목록을 카카오톡 친구탭 첫 화면으로 되살린다. 현재 친구탭 첫 화면에서 보이는 피드형 게시물은 이용자 선택에 따라 ‘소식’ 메뉴에서 확인할 수 있도록 한다.미성년자 보호를 위한 절차도 간소화할 예정이다. 카카오는 지난 27일 지금탭(숏폼) 내에 미성년자 보호조치 신청 메뉴를 신설한 바 있다.카카오 관계자는 “친구탭 개선 외에도 여러 UX(사용자 환경), UI(사용자 인터페이스) 개선 작업을 지속적으로 진행 중”이라며 “앞으로도 다양한 피드백을 적극적으로 경청하고 반영해 이용자들이 편리하게 카카오톡을 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.