솔루엠, ESL 공급 기반으로 매장 통합관리 플랫폼 확대 추진…데이터 사업 강화

세줄 요약 솔루엠이 전자가격표시기(ESL) 공급 경험을 기반으로 매장 기기와 운영 정보를 통합 관리하는 플랫폼 사업을 넓히려 한다. 자체 플랫폼 SSP와 50개국 이상 구축 경험을 활용해 데이터 분석과 운영 연계를 강화하고, 리테일테크 경쟁에도 대응한다. ESL 공급 기반, 매장 통합관리 플랫폼 확대 추진

SSP 중심 기기·운영 정보 연계, 데이터 사업 강화

재고 예측·반품 관리 등 리테일테크 경쟁 확산

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솔루엠이 전자가격표시기(ESL) 공급을 발판으로 매장 내 기기와 운영 정보를 통합 관리하는 플랫폼 사업 확대에 나선다. 유통업계에서 단순히 재고 현황을 파악하는 수준을 넘어, 데이터를 분석해 운영 업무에 반영하는 기술의 활용 범위가 넓어지는 흐름에 대응하기 위해서다.솔루엠은 자체 플랫폼 SSP를 중심으로 매장에 설치된 기기와 운영 정보를 연계하는 방안을 제시하고 있다. 50개국 이상에 ESL을 구축하며 쌓은 해외 유통기업과의 사업 경험과 매장 운영 접점을 플랫폼 사업 확대의 기반으로 삼겠다는 구상이다.리테일테크 업계에서는 재고 파악과 수요 예측, 반품 처리 등 개별 업무를 연결하는 기술 개발이 이어지고 있다. 미국 유통기업 타깃은 지난 8월 13일 물류센터에서 매장까지의 재고 배치를 사전에 시뮬레이션하는 디지털 트윈 시스템 ‘프록시마’를 자체 개발했다고 발표했다.타깃에 따르면 신선식품 63개 품목을 대상으로 한 시범 운영에서 매대 재고충족률이 2.5%포인트 개선됐고, 신규 물류거점 개장 전 시뮬레이션에서는 약 98%의 정확도를 기록했다. 다만 이는 특정 품목과 운영 환경에서 확인된 결과다.공급망 소프트웨어 기업 블루야더는 지난 8월 26일 결품과 반품을 통합 관리하는 에이전틱 AI 플랫폼을 내놨다. 재고 부족과 반품 처리 과정에서 발생하는 정보를 연결해 유통기업의 운영 의사결정을 지원하는 방식이다.블루야더가 인용한 IHL그룹 자료를 보면 결품에 따른 연간 매출 손실 추정치는 약 1조 2000억달러에 이른다. 미국소매협회(NRF) 조사에서는 2025년 미국 소비자 반품 규모가 약 8500억달러로, 전체 매출의 15.8%를 차지한 것으로 나타났다.블루야더는 자사 반품 관리 솔루션을 도입한 유통기업에서 반품 상품이 재판매 가능한 상태로 돌아오기까지 걸리는 시간이 평균 25%가량 단축됐다고 설명했다. 이 역시 회사가 제시한 도입 사례의 성과로, 모든 유통 환경에서 같은 결과가 나타난다는 의미는 아니다.RFID 기술 기업 키온(Keonn)도 재고 파악 속도를 높인 장비를 공개했다. 키온은 지난 8월 임핀지의 신규 리더 칩을 적용한 제품을 선보이며, RFID 태그 9000개 이상이 부착된 매장에서 백룸 재고 정확도 90% 이상을 확보하는 데 걸리는 시간을 기존 약 1시간에서 8분 이내로 줄였다고 밝혔다. 키온은 올해 안에 전 세계 20여개 유통기업의 1600개 매장에 이 장비를 공급할 계획이다.업계가 제시하는 재고 왜곡에 따른 연간 손실 추정치는 약 1조 7000억달러 규모다. 다만 기업별 시험 결과와 시장 손실 추정치는 조사 범위와 산정 기준이 달라 직접 비교에는 한계가 있다.이들 기업은 재고 예측과 파악, 반품 처리 관리 등 서로 다른 운영 과제에 대응하고 있다. 하지만 수집한 정보를 분석해 후속 업무에 활용하는 기능을 강화하고 있다는 점은 공통적으로, 리테일테크의 적용 범위가 넓어지는 흐름을 보여준다.솔루엠 역시 이런 변화에 맞춰 ESL을 개별 장비로 공급하던 사업에서 매장 내 기기와 운영 데이터를 통합 관리하는 플랫폼으로 영역을 넓히고 있다. 기존 하드웨어 설치 기반을 활용할 수 있다는 점은 강점이지만, 플랫폼 사업의 구체적인 수익 구조와 확대 속도는 향후 고객 수요와 서비스 도입 범위에 따라 달라질 수 있다.리테일테크 기업들의 사업 범위가 하드웨어 공급과 데이터 수집을 넘어 분석과 운영 관리로 확장되는 가운데, 솔루엠은 해외 ESL 구축 경험과 SSP를 연계해 통합 매장 관리 사업을 추진할 방침이다.