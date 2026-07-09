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맥도날드 여섯 번째 한국의 맛… ‘충주 찰옥수수’ 버거

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-07-09 00:40
수정 2026-07-09 00:40
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세줄 요약
  • 충주 찰옥수수 활용한 신메뉴 2종 공개
  • 모차렐라 치즈 크로켓 속 옥수수 알갱이
  • 충주산 25t 확보, 한정 판매 예정
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한국의 맛 신메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’.
한국의 맛 신메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’.


한국맥도날드가 9일 ‘한국의 맛’ 프로젝트 6번째 신메뉴로 ‘충주 찰옥수수’를 활용한 버거와 머핀 2종을 선보인다.

한국맥도날드는 8일 서울 용산구 맥도날드 이태원점에서 기자간담회를 열고 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’(단품 7900원·사진)와 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 머핀’(단품 5200원)을 공개했다. 두 메뉴 모두 모차렐라 치즈 크로켓 속에 찰옥수수 알갱이를 넣어 쫀득한 식감을 준다.

백창호 한국맥도날드 메뉴개발팀장은 “옥수수 요리 ‘콘치즈’에서 아이디어를 얻어 1년 동안의 메뉴 개발 과정을 거쳤다”면서 “중부 내륙의 대표 찰옥수수 산지인 충주가 안정적인 물량을 제공할뿐 아니라 준고랭지의 큰 일교차에서 자라 구수한 풍미가 뛰어나 메뉴에 적합하다”고 밝혔다.

한국맥도날드는 이번 메뉴 판매를 위해 충주산 찰옥수수 25t을 확보했다. 약 1개월 한정 판매 후 향후 메뉴 판매 성과에 따라 수매량은 더욱 늘어날 전망이다. 실제 한국의맛 첫 프로젝트였던 창녕 갈릭 버거의 경우 5년간 재출시를 이어왔고, 한국맥도날드는 창녕 마늘을 총 207t 수매했다.

성정화 한국맥도날드 마케팅팀 이사는 “충주 찰옥수수를 활용한 한국의 맛 메뉴가 지역 농가에 새로운 판로를 제공하고 부가가치를 창출하길 기대한다”﻿고 말했다. ﻿
김현이 기자
2026-07-09 B4면
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