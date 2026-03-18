[속보] 2월 자동차 수출 19% 급락… 대미수출 29%↓

산업부, 2월 자동차산업 동향 발표설 연휴 조업일수 3일 감소 여파
미국 관세 압박…통상 불확실 고조
수출액 48억 달러… 21% 감소
내수 -7%·생산 -21% 모두 줄어
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평택항에 세워져 있는 수출용 자동차
도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정연설(State of the Union address)에서 연방대법원의 상호관세 위법 판결로 타격을 입은 관세 정책을 더 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 트럼프 대통령은 24일(현지시간) 워싱턴DC 소재 연방의회 의사당에서 행한 국정연설에서 대법원의 상호관세 위법 판결에 대해 “매우 유감스러운 판결이지만 좋은 소식은 거의 모든 국가와 기업이 그들이 이미 체결한 합의를 유지하고 싶어 한다는 것”이라고 말했다. 사진은 25일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 연합뉴스
설 연휴에 따른 조업일수 감소에 미국발 관세 압박에 따른 통상 불확실성이 고조되면서 지난달 한국 자동차 수출이 19% 급감한 것으로 나타났다. 대미 자동차 수출은 29% 큰 폭으로 하락했다.
산업통상부는 18일 이런 내용을 담은 ‘2월 자동차 산업 동향’을 발표했다.
자동차 산업은 설 연휴에 따른 조업일수 3일 감소 등의 여파로 수출은 판매 대수(19만대) 기준 전년 같은 달보다 18.5%, 내수는 7.2%, 생산은 21% 등 모두 감소했다. 수출액 기준으로는 전년 같은 달보다 20.8% 감소한 48억 달러를 기록했다.
미국으로의 수출이 19억 4900만 달러로 1년 전보다 29.4% 감소했다. 대미 수출은 1월보다도 26.7% 줄었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 1월 말 한국 국회의 대미투자특별법 처리 지연 등에 유감을 표시하며 고율 관세 재인상을 압박한 데 이어 미국 연방대법원에서 상호관세 위법·무효 판결에도 무역법 122조와 301조 등을 총동원해 관세를 복원하겠다고 밝혀 수출 환경에 불확실성이 심화됐다. 유럽연합 -20%, 아시아 -45.4%, 중동 -19.8% 등 주요 지역에서 대부분 수출액이 전년보다 하락했다.
그나마 친환경차 수출액은 19억 5000만 달러로 하이브리드차 수출 증가세에 힘입어 전년 같은 달보다 2.3% 하락에 그쳤다.
구미경 서울시의원 “행당두산아파트 앞 보행로 공사 착공… 주민 안전 기대”
서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 주민 안전과 직결된 행당두산아파트 앞 보행로 신설 공사가 본격적으로 시작됐다고 지난 17일 밝혔다. 해당 구간은 보행로가 없어 보행자들이 차도로 통행하는 등 사고 위험에 대한 우려가 지속적으로 제기돼 온 곳이다. 구 의원은 지난 2월 주민 민원을 접수한 이후 현장을 직접 방문해 보행 환경을 점검하고 관련 상황을 구청과 공유하며 개선 필요성을 전달했다. 이 과정에서 해당 사업이 계획 중임을 확인하고, 조속한 공사 진행과 안전 확보의 중요성을 강조했다. 이번 공사는 고산자로14길 일대에 차도와 분리된 보행로를 신설하고 교통안전시설을 정비하는 사업으로, 오는 4월 준공을 목표로 진행된다. 공사가 완료되면 아파트 인근을 이용하는 보행자들이 보다 안전하게 통행할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다. 구 의원은 “주민들의 오랜 불편과 우려가 해소될 수 있도록 사업을 추진해주신 구청 관계자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 현장에서 주민 목소리를 직접 확인하며 주민 불편 해소에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
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2월 자동차 내수 판매는 전년 동월 대비 7.2% 감소한 12만 3000대를 기록했다. 이 가운데 친환경차 판매량이 7만 6000대로 26.3% 증가했다. 특히 전기차는 156.2% 증가한 3만 6000대가 팔렸다. 자동차 생산량은 트랙스, 아반떼, 스포티지 순으로 27만 8000대로 전년 같은 달보다 21% 줄었다.
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