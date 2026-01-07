[서울데이터랩]1월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]1월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 13:32
수정 2026-01-07 13:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 리플, 비앤비, 솔라나가 주목받고 있습니다.

비트코인의 현재가는 약 1억 3432만 원이며, 시가총액은 약 2682조 7641억 원입니다. 24시간 동안 1.09% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.15%입니다. 거래량은 약 80조 2242억 원에 달합니다. 비트코인은 단기적으로 하락세가 계속될 가능성이 있습니다.

이더리움은 현재 472만 7827원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 570조 6240억 원입니다. 24시간 등락률은 1.26% 상승으로 긍정적입니다. 1시간 등락률은 -0.10%로 소폭 감소세를 보이고 있습니다. 거래량은 40조 3080억 원입니다. 이더리움은 상승세를 유지할 가능성이 있습니다.

리플의 현재가는 3278원이며, 시가총액은 약 198조 9459억 원입니다. 24시간 동안 5.05% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.48%로 하락세를 지속하고 있습니다. 거래량은 10조 59억 원입니다. 리플은 하락세가 지속될 가능성이 큽니다.

비앤비는 현재 131만 7164원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 181조 4187억 원입니다. 24시간 동안 0.18% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.19%로 소폭 하락했습니다. 거래량은 3조 4624억 원입니다. 비앤비는 단기적으로 하락세에 접어들 가능성이 있습니다.

솔라나는 20만 1960원에 거래 중이며, 시가총액은 113조 9335억 원입니다. 24시간 등락률은 0.82% 상승했습니다. 1시간 등락률은 -0.30%로 하락세를 보이고 있습니다. 거래량은 8조 4745억 원입니다. 솔라나는 상승세가 둔화될 수 있습니다.



한편, 트론은 426원으로 0.44% 상승했습니다. 같은 시각 도지코인은 214원으로 2.93% 하락했습니다. 에이다는 596원으로 3.23% 하락했습니다. 비트코인 캐시는 91만 8905원으로 1.82% 하락했습니다. 체인링크는 1만 9997원으로 0.10% 상승했습니다.

같은 시각 하이퍼리퀴드는 4만 211원으로 5.09% 상승했습니다. 레오는 1만 3035원으로 2.94% 하락했습니다. 모네로는 64만 2470원으로 0.17% 상승했습니다. 지캐시는 71만 8259원으로 2.38% 하락했습니다. 스텔라루멘은 348원으로 4.20% 하락했습니다.

한편, 수이는 2710원으로 3.41% 하락했습니다. 라이트코인은 12만 597원으로 0.68% 하락했습니다.

전반적인 시장 흐름은 혼조세를 보이며, 일부 종목은 상승세를 유지하고 있지만, 다수 종목은 하락세를 기록하고 있습니다. 투자자들은 시장 변동성을 주의하며 신중한 투자 판단이 필요합니다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이더리움의 24시간 등락률은 상승인가 하락인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로