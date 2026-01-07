[서울데이터랩]1월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 리플, 비앤비, 솔라나가 주목받고 있습니다.비트코인의 현재가는 약 1억 3432만 원이며, 시가총액은 약 2682조 7641억 원입니다. 24시간 동안 1.09% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.15%입니다. 거래량은 약 80조 2242억 원에 달합니다. 비트코인은 단기적으로 하락세가 계속될 가능성이 있습니다.이더리움은 현재 472만 7827원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 570조 6240억 원입니다. 24시간 등락률은 1.26% 상승으로 긍정적입니다. 1시간 등락률은 -0.10%로 소폭 감소세를 보이고 있습니다. 거래량은 40조 3080억 원입니다. 이더리움은 상승세를 유지할 가능성이 있습니다.리플의 현재가는 3278원이며, 시가총액은 약 198조 9459억 원입니다. 24시간 동안 5.05% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.48%로 하락세를 지속하고 있습니다. 거래량은 10조 59억 원입니다. 리플은 하락세가 지속될 가능성이 큽니다.비앤비는 현재 131만 7164원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 181조 4187억 원입니다. 24시간 동안 0.18% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.19%로 소폭 하락했습니다. 거래량은 3조 4624억 원입니다. 비앤비는 단기적으로 하락세에 접어들 가능성이 있습니다.솔라나는 20만 1960원에 거래 중이며, 시가총액은 113조 9335억 원입니다. 24시간 등락률은 0.82% 상승했습니다. 1시간 등락률은 -0.30%로 하락세를 보이고 있습니다. 거래량은 8조 4745억 원입니다. 솔라나는 상승세가 둔화될 수 있습니다.한편, 트론은 426원으로 0.44% 상승했습니다. 같은 시각 도지코인은 214원으로 2.93% 하락했습니다. 에이다는 596원으로 3.23% 하락했습니다. 비트코인 캐시는 91만 8905원으로 1.82% 하락했습니다. 체인링크는 1만 9997원으로 0.10% 상승했습니다.같은 시각 하이퍼리퀴드는 4만 211원으로 5.09% 상승했습니다. 레오는 1만 3035원으로 2.94% 하락했습니다. 모네로는 64만 2470원으로 0.17% 상승했습니다. 지캐시는 71만 8259원으로 2.38% 하락했습니다. 스텔라루멘은 348원으로 4.20% 하락했습니다.한편, 수이는 2710원으로 3.41% 하락했습니다. 라이트코인은 12만 597원으로 0.68% 하락했습니다.전반적인 시장 흐름은 혼조세를 보이며, 일부 종목은 상승세를 유지하고 있지만, 다수 종목은 하락세를 기록하고 있습니다. 투자자들은 시장 변동성을 주의하며 신중한 투자 판단이 필요합니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자