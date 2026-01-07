[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 금호전기 거래대금 255억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.7일 한국거래소에 따르면, 금호전기(001210)가 3,088만9,289주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 746원이며, 거래대금은 25,501백만원으로 시가총액 대비 5,556%에 달한다. 등락률은 4.78% 상승하며, 강력한 매수세가 이어지고 있다. PER -4.44, ROE -56.56으로, 재무 지표는 부진한 모습을 보이나, 투기적 매수세가 주요 원인으로 보인다. 남선알미늄(008350)은 2,590만8,584주 거래되며 거래량 2위를 기록하고, 현재 주가는 1,267원으로 1.77% 상승한다. 거래대금은 34,472백만원으로 시가총액 대비 2,108%에 이르며, PER -5.15, ROE -8.90으로 실적 개선이 필요한 상황이다.삼성전자(005930)는 2,546만6,965주 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재 주가는 142,500원으로 2.59% 상승 중이다. 대창(012800)은 현재가 1,424원으로 2.86% 하락하며, 1,680만8,858주 거래되고 있다. 성안머티리얼스(011300)는 1.43% 상승해 355원에 거래 중이며, 거래량은 1,546만4,287주이다. 유니온(000910)은 4,820원으로 15.17% 급등하며 1,249만9,176주가 거래되고 있다. 유니온머티리얼(047400)스는 28.50% 폭등하여 1,727원에 거래 중이며, 거래량은 891만4,912주이다. 인스코비(006490)는 7.35% 상승해 745원에 거래되며, 802만0,753주가 거래되고 있다. 형지엘리트(093240)는 1,749원으로 9.71% 하락 중이며, 거래량은 717만0,344주이다. 경인양행(012610)은 6.77% 상승하여 4,970원에 거래되며, 703만7,530주가 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성중공업(010140) ▲2.62%, 미래에셋증권(006800) ▼2.26%, 현대차(005380) ▲16.56%, 아남전자(008700) ▲2.21%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.35%, 카카오(035720) ▼6.90%, 디아이씨(092200) ▲6.40%, 삼화전자(011230) ▲6.54%, 삼성전자우(005935) ▲1.17%, SK하이닉스(000660) ▲4.61% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 유니온머티리얼스와 현대차가 있다. 유니온머티리얼스는 거래대금이 시가총액의 2,113%에 달하며 28.50%의 폭등세를 보이고 있다. 현대차는 시가총액 대비 231%의 거래대금을 기록하며 16.56% 상승해 주목받고 있다. 반면, 형지엘리트와 카카오는 각각 9.71%, 6.90% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다. 전체적으로 시장은 상승세와 하락세가 혼재하는 가운데, 투자자들의 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]