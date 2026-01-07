[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 금호전기 거래대금 255억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 금호전기 거래대금 255억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 13:32
수정 2026-01-07 13:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

7일 한국거래소에 따르면, 금호전기(001210)가 3,088만9,289주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 746원이며, 거래대금은 25,501백만원으로 시가총액 대비 5,556%에 달한다. 등락률은 4.78% 상승하며, 강력한 매수세가 이어지고 있다. PER -4.44, ROE -56.56으로, 재무 지표는 부진한 모습을 보이나, 투기적 매수세가 주요 원인으로 보인다. 남선알미늄(008350)은 2,590만8,584주 거래되며 거래량 2위를 기록하고, 현재 주가는 1,267원으로 1.77% 상승한다. 거래대금은 34,472백만원으로 시가총액 대비 2,108%에 이르며, PER -5.15, ROE -8.90으로 실적 개선이 필요한 상황이다.

삼성전자(005930)는 2,546만6,965주 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재 주가는 142,500원으로 2.59% 상승 중이다. 대창(012800)은 현재가 1,424원으로 2.86% 하락하며, 1,680만8,858주 거래되고 있다. 성안머티리얼스(011300)는 1.43% 상승해 355원에 거래 중이며, 거래량은 1,546만4,287주이다. 유니온(000910)은 4,820원으로 15.17% 급등하며 1,249만9,176주가 거래되고 있다. 유니온머티리얼(047400)스는 28.50% 폭등하여 1,727원에 거래 중이며, 거래량은 891만4,912주이다. 인스코비(006490)는 7.35% 상승해 745원에 거래되며, 802만0,753주가 거래되고 있다. 형지엘리트(093240)는 1,749원으로 9.71% 하락 중이며, 거래량은 717만0,344주이다. 경인양행(012610)은 6.77% 상승하여 4,970원에 거래되며, 703만7,530주가 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성중공업(010140) ▲2.62%, 미래에셋증권(006800) ▼2.26%, 현대차(005380) ▲16.56%, 아남전자(008700) ▲2.21%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.35%, 카카오(035720) ▼6.90%, 디아이씨(092200) ▲6.40%, 삼화전자(011230) ▲6.54%, 삼성전자우(005935) ▲1.17%, SK하이닉스(000660) ▲4.61% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 유니온머티리얼스와 현대차가 있다. 유니온머티리얼스는 거래대금이 시가총액의 2,113%에 달하며 28.50%의 폭등세를 보이고 있다. 현대차는 시가총액 대비 231%의 거래대금을 기록하며 16.56% 상승해 주목받고 있다. 반면, 형지엘리트와 카카오는 각각 9.71%, 6.90% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다. 전체적으로 시장은 상승세와 하락세가 혼재하는 가운데, 투자자들의 신중한 판단이 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 실시간 거래량 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로