방금 들어온 뉴스

JTBC 디지털스튜디오 ‘할명수’, 새해 첫 콘텐츠에서 목돈 마련 서비스 ‘아임인’ 소개

입력 2026-01-07 09:00
수정 2026-01-07 09:00
이미지 확대


JTBC 디지털스튜디오 ‘할명수’가 새해 첫 콘텐츠에서 (주)티웨이브(대표 서재준)의 목돈 마련 서비스인 ‘아임인(imin)’을 소개했다.

이번 영상은 말차 리뷰를 본격적으로 다루기에 앞서, 새해 목표를 화두로 자연스럽게 시작되며 “목돈 마련”이라는 현실적인 고민을 해결할 수 있는 서비스로 ‘아임인’이 언급됐다. 제작진과 출연진은 새해 목표에 대한 대화를 나누는 과정에서, 혼자서 하기 어려운 저축을 함께 실천할 수 있는 방식으로 ‘아임인’을 소개했다.

‘아임인’은 여러 명이 함께 약정한 금액을 모아 순서대로 목돈을 받는 구조의 소셜 핀테크 플랫폼으로, 실제 사용자 참여를 통해 검증된 서비스다. 2025년 12월 기준 누적 53만 명 이상이 참여했으며, ‘아임인’ 스테이지 탭에서 목표 금액, 모으는 기간, 받는 순번을 직접 선택할 수 있어 각자의 상황과 조건에 맞춘 목돈 마련이 가능하다.

특히 복잡한 금융 절차 없이 앱 하나로 간편하게 참여할 수 있는 점이 강점으로 영상에서는 “소액이라도 꾸준히 모으는 습관을 만드는 데 적합한 서비스”라는 점이 강조됐다. 받는 순번에 따라 먼저 목돈을 마련하거나, 이자 부담 없이 받거나, 뒤 순번을 통해 이자 혜택을 받을 수 있는 구조 역시 콘텐트 흐름 속에서 자연스럽게 소개됐다.

티웨이브 관계자는 “새해를 맞아 많은 분들이 세우는 목표 중 하나가 ‘목돈 마련’인 만큼 ‘할명수’ 새해 콘텐트에 맞물려 ‘아임인’을 소개할 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 콘텐트 협업을 통해 ‘아임인’과 고객과의 접점을 좁히기 위한 노력을 확대할 계획”이라고 밝혔다.



한편, 이번 ‘할명수’ 영상은 공개 직후 시청자들의 공감을 얻으며, 새해 재테크와 저축 습관에 대한 관심을 다시 한번 환기시키고 있다.
온라인뉴스팀
