[서울데이터랩]1월 5일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 5일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-05 13:18
수정 2026-01-05 13:18
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3447만 원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.83% 상승했다. 1시간 등락률은 -0.11%로 잠시 주춤한 모습을 보이고 있지만, 거래량은 48조 4442억 원으로 여전히 활발하다. 이더리움은 461만 2527원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.19% 상승했다. 1시간 등락률은 -0.18%로 조금 하락했으나, 거래량은 23조 4434억 원이다. 리플은 3102원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 4.16% 상승했다. 1시간 등락률은 -0.04%로 소폭 하락했지만 강한 상승세를 유지하고 있으며, 거래량은 5조 940억 원이다.

비앤비는 130만 2311원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.89% 상승했다. 1시간 등락률은 -0.09%로 하락세를 보이고 있지만, 거래량은 2조 8113억 원이다.



한편, 솔라나는 19만 7867원에 거래되며 1.63% 상승했다. 도지코인은 219원에 거래되며 0.28% 상승했다. 에이다는 584원에 거래되며 1.01% 상승했다. 비트코인 캐시는 94만 1599원에 거래되며 0.59% 상승했다. 체인링크는 1만 9801원에 거래되며 2.34% 상승했다.

같은 시각, 하이퍼리퀴드는 3만 8331원에 거래되며 4.59% 상승했다. 지캐시는 73만 3532원에 거래되며 1.09% 하락했다. 레오는 1만 3042원에 거래되며 2.69% 하락했다. 모네로는 61만 467원에 거래되며 2.62% 하락했다.

같은 시각, 스텔라루멘은 339원에 거래되며 2.93% 상승했다. 수이는 2467원에 거래되며 0.05% 상승했다. 라이트코인은 11만 9558원에 거래되며 0.02% 상승했다.

전반적인 시장 흐름을 보면, 상승세를 보이는 종목이 있는 반면 하락세를 보이는 종목도 있어 혼조세를 보이고 있다. 투자자들은 가격 변동성에 주의하며 신중한 투자가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
