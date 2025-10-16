[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 강세와 약세 교차

이미지 확대
15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)는 보합세를 유지했으며, 메타(META)와 알파벳(GOOGL)은 상승세를 기록했다. 반면, 아마존닷컴(AMZN)과 애플(AAPL)은 약세를 보였다.
엔비디아는 전일 대비 0.11% 하락한 179.83달러로 마감했다. 마이크로소프트는 513.43달러로 0.03% 소폭 하락하며 보합세를 나타냈다. 메타는 1.26% 상승한 717.55달러를 기록하며 강세를 보였다.
아마존닷컴은 0.38% 하락한 215.57달러로 마감했다. 애플은 0.63% 상승하며 249.34달러로 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A는 2.27% 상승한 251.03달러로 장을 마감했다. 브로드컴은 2.09% 상승한 351.33달러를 기록했다.
금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 211,499,730주, 거래대금은 383억 달러로 약 54조 3,930억원에 달했다. 이는 시가총액 대비 8.76%에 해당한다. 마이크로소프트는 거래대금 74.7억 달러로, 시가총액 대비 1.96%를 기록했다. 애플의 거래대금은 82.8억 달러로, 시가총액 대비 2.24%를 기록했다.
