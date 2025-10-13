[서울데이터랩]한화에어로스페이스 4.41% 하락하며 약세 종목 중 두각

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 주요 종목들이 혼조세를 보이고 있다.13일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 91,550원으로 전 거래일 대비 2,850원(▼3.02%) 하락하며 약세를 보이고 있다. 외국인비율이 51.96%에 달하는 삼성전자는 PER 20.45, ROE 9.03으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 거래량은 1,505만5,480주를 기록 중이다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 409,500원으로 전 거래일 대비 18,500원(▼4.32%) 하락하며 거래량 308만1,746주를 기록하고 있다. 외국인 비율은 55.61%로 높은 편이며, PER 10.33, ROE 31.06으로 재무 상태는 비교적 양호하다.LG에너지솔루션(373220)은 357,000원으로 ▼0.70% 하락했고, 삼성바이오로직스(207940)는 1,018,500원으로 ▲0.44% 상승하고 있다. 삼성전자우(005935)는 72,300원으로 ▼2.82% 하락했고, 한화에어로스페이스(012450)는 996,000원으로 ▼4.41% 하락 중이다. 두산에너빌리티(034020)는 77,300원으로 ▲3.76% 상승하며 거래량이 크게 증가했다. HD현대중공업(329180)은 514,000원으로 ▼0.19%, 현대차(005380)는 216,000원으로 ▼0.46%, KB금융(105560)은 110,800원으로 ▼1.77% 하락세를 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 NAVER(035420) ▼2.43%, 기아(000270) 0.00%, 셀트리온(068270) ▼1.79%, 신한지주(055550) ▼2.64%, 삼성물산(028260) ▼1.78%, 한화오션(042660) ▲0.46%, SK스퀘어(402340) ▼0.81%, 삼성생명(032830) ▼2.62%, HD한국조선해양(009540) ▲0.24%, 현대모비스(012330) ▼2.52% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장에서는 외국인 투자자들의 매도세가 지속되며 주요 종목들이 하락세를 보이고 있다. 거래량이 높은 두산에너빌리티는 상승세를 기록하며 주목받고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 하락세로 인해 투자자들의 이목이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]