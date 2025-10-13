[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 원익홀딩스 거래대금 무려 3천억원 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 원익홀딩스 거래대금 무려 3천억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-13 13:56
수정 2025-10-13 13:56
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 13일 한국거래소에 따르면, 원익홀딩스(030530)가 1,526만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 22,400원으로, 시가총액의 1.91%에 해당하는 거래대금 3,310억원에 비해 17.46%의 급등세를 보이고 있다. PER -41.10, ROE -7.41로, 재무 지표는 다소 부진한 상태다. 클로봇(466100)은 1,471만주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 주가는 40,100원으로 9.71% 상승하고 있다. 시가총액 대비 5.75%에 달하는 5,707억원의 거래대금이 집중되었다. PER -128.12, ROE -15.71로, 재무 상태는 부정적이다.

휴림로봇(090710)은 현재 3,540원으로 1.72% 상승하며 1,384만주의 거래량을 기록하고 있다. 현대ADM(187660)은 3,210원으로 13.23% 급등하며 1,193만주가 거래되었다. 우리기술(032820)의 주가는 4,325원으로 1.59% 하락하며 1,066만주가 거래되었다. 엔시트론(101400)은 360원으로 4.35% 상승, 873만주가 거래되었다. 한라캐스트(125490)는 8,560원으로 0.47% 상승, 715만주가 거래되었다. 티플랙스(081150)는 3,500원으로 12.72% 급등하며 699만주가 거래되었다. 온코닉테라퓨틱스(476060)는 25,500원으로 20.57% 급등하며 682만주가 거래되었다. 우림피티에스(101170)는 7,550원으로 상한가를 기록하며 674만주가 거래되었다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 동국알앤에스(075970) ▲13.20%, 삼영엠텍(054540) ▲9.27%, 엑시온그룹(069920) ▲14.74%, 성호전자(043260) ▲6.81%, 코퍼스코리아(322780) ▲23.69%, 상보(027580) ▲4.63%, 하이드로리튬(101670) ▲7.34%, 엘컴텍(037950) ▲4.72%, 해성에어로보틱스(059270) ▲16.08%, 케이엔알시스템(199430) ▲19.03% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 우림피티에스와 코퍼스코리아가 있다. 우림피티에스는 상한가를 기록하며 674만주의 거래량과 475억원의 거래대금을 기록, 시가총액의 46.62%에 달하는 대규모 자금이 유입되었다. 코퍼스코리아는 23.69% 급등하며 482만주의 거래량과 91억원의 거래대금을 기록, 시가총액의 11.11%에 달한다. 하락률이 높은 종목으로는 우리기술과 하이드로리튬이 있으며, 각각 1.59%와 7.34%의 등락률을 보이고 있다.

전체적인 시장 흐름을 보면, 코스닥 시장은 상승세를 보이는 종목들이 다수 존재하며, 특히 원익홀딩스와 클로봇이 주목받고 있다. 거래대금이 시가총액의 큰 비율을 차지하는 종목들이 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있는 상황이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
