[서울데이터랩]딕시 더블제로 팬케이크스왑 24시간 하락률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 딕시(DEXE)가 24시간 동안 가장 큰 하락폭을 보이며 12.15% 떨어졌다. 현재 딕시의 가격은 1만 6519원이지만, 거래량은 352억 4534만 원에 달하며 시가총액은 1조 3832억 원을 기록하고 있다. 딕시는 주로 디파이(DeFi) 플랫폼에서의 유동성 공급 및 거래 수수료 절감에 사용되는 토큰으로, 최근 하락세가 주목받고 있다.
더블제로(2Z)는 7.30% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 577원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2조 34억 원이다. 더블제로는 블록체인 기반의 금융 서비스 플랫폼을 지원하는 데 주력하고 있으며, 사용자들에게 다양한 금융 상품을 제공하고 있다.
팬케이크스왑(CAKE)은 6.88% 하락하며 5877원에 거래되고 있다. 팬케이크스왑은 탈중앙화 거래소(DEX)로서 바이낸스 스마트 체인(BSC) 위에서 운영되고 있으며, 다양한 가상자산의 스왑과 유동성 공급을 지원한다. 팬케이크스왑의 시가총액은 2조 219억 원에 달한다.
한편, 아스터(ASTER)는 4.68% 하락하여 2770원에 거래되고 있으며, 이더파이(ETHFI)는 3.57% 하락하며 2451원에 거래되고 있다. 같은 시각 펌프(PUMP)와 플라즈마(XPL)는 각각 4.17% 하락하여 8.75원과 1238원에 거래되고 있다. 이들 종목은 다양한 블록체인 기반 서비스와 플랫폼을 지원하고 있어, 투자자들의 주목을 받고 있다.
다른 종목으로는 소닉SVM(S)이 4.06% 하락하여 406원에, 스토리(IP)는 2.63% 하락하여 1만 3078원에 거래되고 있다. 앱토스(APT)는 2.46% 하락하며 7392원에 거래되고 있으며, 파이코인(PI)은 2.19% 하락하여 342원에 거래되고 있다. 엠와이엑스 파이낸스(MYX)와 펜들(PENDLE)은 각각 2.04%와 1.81% 하락하며, 7641원과 6771원에 거래 중이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지