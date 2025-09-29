[서울데이터랩]플라즈마 아스터 이더파이 24시간 하락률 상위

[서울데이터랩]플라즈마 아스터 이더파이 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-29 08:57
수정 2025-09-29 08:57
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 플라즈마(XPL)가 24시간 동안 13.77% 하락하며 가장 큰 변동폭을 기록했다. 현재 플라즈마의 가격은 1983원으로, 시가총액은 약 3조 5698억 원에 이른다. 플라즈마는 탈중앙화된 금융 플랫폼으로서 스마트 계약을 활용하여 다양한 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

두 번째로 하락한 종목은 아스터(ASTER)로, 3.09% 하락하며 현재 2655원에 거래되고 있다. 아스터의 시가총액은 4조 4021억 원으로, 블록체인 기반의 데이터 저장 및 전송 플랫폼으로서의 역할을 수행하고 있다. 아스터는 보안성과 확장성을 동시에 강화하는 것을 주요 목표로 삼고 있다.

이더파이(ETHFI)는 2.30% 하락하여 현재 2231원에 거래 중이다. 이더파이의 시가총액은 1조 1508억 원으로, 이더리움 기반의 탈중앙화 금융 생태계를 구축하고자 하는 프로젝트이다. 이더파이는 사용자들이 이더리움 네트워크를 통해 다양한 금융 상품에 접근할 수 있도록 돕는다.

딕시(DEXE)는 2.15% 하락하며 현재 가격은 1만 3138원이다. 딕시의 시가총액은 1조 1001억 원으로, 탈중앙화 거래소 플랫폼으로서 사용자들이 디지털 자산을 안전하게 거래할 수 있도록 지원한다.

한편, 앱토스(APT)는 1.35% 하락하며 현재 5911원에 거래되고 있다. 앱토스의 시가총액은 4조 1555억 원으로, 블록체인 기반의 애플리케이션 개발 플랫폼을 제공하며, 개발자들이 쉽게 블록체인 기술을 활용할 수 있는 환경을 조성하고 있다.



같은 시각, 다른 종목들 또한 하락세를 보였다. 팬케이크스왑(CAKE)은 1.15% 하락하여 3638원에 거래되고 있으며, 테조스(XTZ)는 1.09% 하락하여 940원에 거래되고 있다. 트론(TRX)은 0.76% 하락하여 471원을 기록 중이다. 도그위프햇(WIF)은 0.69% 하락하며 1036원에 거래되고 있으며, 톤코인(TON)은 0.67% 하락하여 3808원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
