9월 15일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
입력 2025-09-15 17:22
수정 2025-09-15 17:22
9월 15일 한국거래소에 따르면, 농심홀딩스(072710)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 114,400원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 29.96% 상승한 14,660원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 코오롱모빌리티그룹(450140)은 29.90% 상승한 7,690원에 거래를 종료했다. 파미셀(005690)은 22.38% 상승한 14,380원에, 후성(093370)은 20.18% 상승한 6,730원에 거래를 마쳤다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 성문전자우가 전 거래일 대비 12.72% 하락한 4,150원에 거래를 마쳤다. 제이준코스메틱은 7.88% 하락한 8,300원, 롯데손해보험은 7.06% 하락한 1,789원에 거래를 종료했다. KBI동양철관은 6.69% 하락한 3,000원에, 우진은 6.09% 하락한 10,950원에 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 19,908,805주의 거래량을 바탕으로 1.46% 상승했다. SK하이닉스는 4,180,256주의 거래량으로 0.76% 상승했다. LG에너지솔루션은 금일 보합세를 기록했다. 삼성바이오로직스는 0.19% 상승하며 거래량은 64,283주였다. 삼성전자우는 1.64% 상승했고, KB금융은 0.25% 상승했다. 한편, 한화에어로스페이스는 1.60% 하락, HD현대중공업은 2.25% 하락, 현대차는 3.80% 하락, 기아는 3.97% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보였다. 상승과 하락을 반복하며 다양한 변동성을 나타내고 있는 상황에서 투자자들은 신중한 판단이 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
