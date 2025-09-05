KB금융, HD현대사이트솔루션과 글로벌 건설시장 공략 ‘맞손’

이미지 확대 지난 4일 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 업무협약식에서 HD현대사이트솔루션 조영철(왼쪽) 사장과 KB금융지주 이재근 글로벌사업부문장이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 업무협약식에서 HD현대사이트솔루션 조영철(왼쪽) 사장과 KB금융지주 이재근 글로벌사업부문장이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공

KB금융은 HD현대사이트솔루션과 해외 건설기계 시장을 겨냥한 금융지원 협업 모델 구축을 위해 ‘글로벌 파이낸싱 포괄적 상호협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 5일 밝혔다.양사는 이번 협약을 바탕으로 건설장비 판매와 금융솔루션을 융합한 전략적 파트너십을 강화하고 해외 주요 거점에서의 공동 사업 확대를 모색하게 된다.특히 단순한 금융지원을 넘어 건설기계·중장비 산업 전반에서 판매와 금융이 유기적으로 결합할 수 있도록 힘을 모을 예정이다. 구체적으로는 ▲글로벌 지역별 맞춤형 금융상품 기획 ▲공동 리스크 관리 체계 구축 ▲해외 현지계열사와의 협업체계 수립 등을 추진한다.KB금융 측은 “이번 협약을 통해 인도네시아 현지에 KB국민은행 등 그룹 내 최다인 7개 계열사가 진출해 있는 KB금융과 현지 건설기계 시장에서 누적된 고객 데이터와 영업 노하우를 갖춘 HD현대사이트솔루션의 시너지가 극대화될 것으로 기대한다”고 했다.KB금융 이재근 부문장은 “다양한 금융 노하우를 기반으로 해외 건설 장비 유통 채널과 긴밀히 협업함으로써 새로운 형태의 금융 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다”며 “향후 신흥시장과 선진시장을 포함하여 양사의 공통 진출국 전반에 걸쳐 다양한 협업 모델을 준비하고 있다”고 했다.