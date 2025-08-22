세무법인 최초 합병 ‘센트릭’ 출범… 한승희 전 국세청장이 대표

방금 들어온 뉴스

세무법인 최초 합병 ‘센트릭’ 출범… 한승희 전 국세청장이 대표

이영준 기자
이영준 기자
입력 2025-08-22 21:00
수정 2025-08-22 21:00
세무법인 ‘센트릭’ 로고
세무법인 ‘센트릭’ 로고


이현세무법인과 세무법인 대륙아주가 합병한 세무법인 ‘센트릭’(CENTRIC)이 지난 21일 출범했다. 세무법인끼리 합병한 건 첫 사례다.

한승희 전 국세청장과 국세청 출신 안만식 대표가 공동대표를 맡았다. 합병 후 규모는 업계 2위 수준이다.

센트릭은 세무조사 전담센터와 조세 불복, 상속증여, 기업승계, 국제조세, 자본 세제 대응 전문 본부로 구성된다. 국제조세 분야와 포렌식 서비스를 제공하고 베트남 등 우리 기업의 주요 거점에 있는 회계법인과 협력해 코리안 데스크를 운영한다.

한 대표는 서울지방국세청 조사4국장, 국세청 조사국장, 서울지방국세청장 등 국세청 주요 요직을 두루 거치고 22대 국세청장을 지냈다. 김용균 전 중부지방국세청장, 강승윤 전 반포세무서장, 백승훈 전 중부지방국세청 조사2국장, 김광훈 전 분당세무서장 등도 합류했다.

세종 이영준 기자
위로