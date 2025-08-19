[서울데이터랩]아센디오 13.21% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오전 9시 10분 아센디오(012170)가 등락률 +13.21%로 상승률 1위를 차지했다. 아센디오는 개장 직후 5분간 212,758주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 405원 오른 3,470원이다.한편 아센디오의 PER은 -2.02로 시장에서 저평가될 가능성을 시사하며, ROE는 -32.60%로 수익성 개선이 필요할 수 있다.이어 상승률 2위 서흥(008490)은 현재가 30,850원으로 주가가 10.18% 상승하고 있다. 상승률 3위 에이프로젠(007460)은 현재 716원으로 6.23% 오르며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 인바이오젠(101140)은 5.42% 상승하며 12,050원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KISCO홀딩스(001940)는 5.07%의 상승세를 타고 23,850원에 거래되고 있다.6위 한국철강(104700)은 현재가 9,290원으로 4.85% 상승 중이다. 7위 화인베스틸(133820)은 현재가 1,585원으로 3.87% 상승 중이다. 8위 한솔케미칼(014680)은 현재가 175,700원으로 3.84% 상승 중이다. 9위 크래프톤(259960)은 현재가 325,000원으로 3.83% 상승 중이다. 10위 씨에스윈드(112610)는 현재가 47,000원으로 3.52% 상승 중이다.이밖에도 미스토홀딩스(081660) ▲3.50%, 티에이치엔(019180) ▲3.45%, 에이프로젠바이오로직스(003060) ▲3.39%, 엘앤에프(066970) ▲3.20%, 자화전자(033240) ▲3.03%, 코스모신소재(005070) ▲3.00%, 대한조선(439260) ▲2.87%, 화승인더(006060) ▲2.79%, 코오롱글로벌우(003075) ▲2.76%, 카카오페이(377300) ▲2.75% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]