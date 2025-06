5월 대미 자동차 수출 27% 급감…관세 영향 본격화

닫기 이미지 확대 보기

트럼프, 수입산 자동차 관세 추가 인상 가능성 언급

트럼프, 수입산 자동차 관세 추가 인상 가능성 언급

(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 수입산 자동차 관세의 추가 인상 가능성을 언급한 13일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다.

13일 외신 등에 따르면 트럼프 대통령은 12일(현지시간) 백악관에서 열린 법안 서명식에서 “우리 자동차 노동자들을 더 보호하기 위해 모든 외국 자동차에 대해 25%의 관세를 부과했다”며 “그리 머지않은 미래(in the not too distant future)에 그 관세를 올릴 수 있다”고 말했다. 2025.6.13

xanadu@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>