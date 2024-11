한국열린사이버대학교 김성희 교수, DGIST 창립 20주년 기념 ‘대학 혁신 포럼: Out of the BOX’ 성공적으로 개최

이미지 확대 (사진=한국열린사이버대학교 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=한국열린사이버대학교 제공)

한국열린사이버대학교 김성희 교수(Voices from Oxford 대표)가 총괄 기획한 ‘대학 혁신 포럼: Out of the BOX’가 지난 9월 10일 DGIST 창립 20주년 기념 행사로 성황리에 개최되었다.이번 포럼은 급변하는 세계 속에서 미래 대학의 역할을 재정의하고 대학 혁신의 방향성을 논의하기 위해 마련되었으며, 세계 유수 대학의 혁신 리더들이 참석해 교육 혁신에 대한 다양한 의견을 나누는 자리가 되었다.주요 연사로는 옥스퍼드대학교 차스 바운트라 혁신 부총장, 미네르바대학교 마이크 매기 총장, 태재대학교 염재호 총장 등이 참석하여 각자의 대학이 추구하는 혁신 전략과 미래 교육에 대한 비전을 제시했다. 특히, 옥스퍼드대학교는 혁신적 리더십과 기업가 정신의 중요성을 강조하며, 대학이 세계적 문제 해결을 위해 선도적으로 혁신을 추구해야 함을 역설했다. 미네르바대학교는 물리적 캠퍼스가 없는 혁신적 교육 모델과 세계적 성공 사례를 소개하며, 한국에서의 확장 가능성을 제시했다. 태재대학교는 국내 최초로 온·오프라인 하이브리드형 캠퍼스를 운영하며, 모든 학생을 무전공으로 선발하는 등 파격적인 교육 시스템을 선보였다.포럼에 참석한 한국열린사이버대학교 강혜경 교수는 현장 인터뷰에서 “세계적인 교육 혁신 리더들이 한자리에 모여 새로운 미래를 고민하는 모습이 매우 인상적이었다”며, “특히 각 대학의 혁신 전략을 들으며 세계 대학들이 나아가야 할 방향에 대해 많은 영감을 얻었다”고 소감을 전했다.김성희 교수는 “이번 포럼을 통해 글로벌 교육 리더들이 모여 혁신적인 아이디어를 교환하고 미래 대학의 역할과 생존 전략을 재정립하는 계기가 되었다며, 앞으로도 지속적인 협력과 논의를 이어나가길 바란다”고 밝혔다. 또한, 김 교수는 포럼 참석자들의 기립 박수를 받으며 의미있는 건배사를 통해 참석자들에게 깊은 감동을 주었다.