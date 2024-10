드루 골프웨어, 지한솔 프로 우승 기념 프로모션… 24FW 신상품 할인

이미지 확대 지한솔 프로가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 덕신EPC·서울경제 레이디스 클래식에서 우승한 뒤 트로피를 들고 활짝 웃고 있다. 드루 골프웨어 제공 닫기 이미지 확대 보기 지한솔 프로가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 덕신EPC·서울경제 레이디스 클래식에서 우승한 뒤 트로피를 들고 활짝 웃고 있다. 드루 골프웨어 제공

제이앤드에서 전개하는 골프웨어 브랜드 드루가 후원하는 지한솔 프로가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 덕신EPC·서울경제 레이디스 클래식(총상금 10억원)에서 우승했다.팀드루 지한솔은 최종 합계 14언더파 274타를 기록하며 2022년 8월 제주 삼다수 마스터스 이후 2년 2개월 만에 투어 4승을 달성했다.드루 골프웨어는 지한솔 프로의 우승을 기념해 스폐셜 할인 프로모션을 진행한다.이번 할인 프로모션은 특별히 24FW 신상품을 포함해 UP TO 50% 할인 행사로 공식몰과 오프라인 매장에서 진행된다.드루 골프웨어 관계자는 “지난 6월 제67회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC 대회에서 우승한 전가람 프로에 이어 KLPGA 지한솔 프로까지 드루가 후원하는 팀드루의 큰 활약이 이어지고 있다”며 “후원 선수들에게는 남은 시즌 선수들의 경기력 향상을 위해 퍼포먼스 기능을 한층 강화한 신제품 라인업을 제공하는 등 적극적인 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.