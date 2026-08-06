만루위기 막아낸 환상적 병살 플레이...NC 김한별 7월 캡스플레이 수상

세줄 요약 NC 다이노스 김한별이 LG전 8회말 1사 만루에서 안타성 타구를 잡아 병살로 연결하며 대량실점을 막았다. 이 호수비로 팀은 7-5 승리를 지켰고, 김한별은 6월에 이어 7월 KBO 월간 캡스플레이를 연속 수상했다. 만루 위기 지운 환상적 병살 플레이

김한별, 6월 이어 7월 캡스플레이 연속 수상

LG전 호수비로 NC 7-5 승리 지켜냄

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만루 위기를 지워낸 환상적인 병살플레이를 펼친 NC 다이노스 김한별이 두 달 연속 캡스플레이의 주인공이 됐다.한국야구위원회(KBO)는 6일 김한별이 6월에 이어 7월에도 KBO리그 월간 캡스플레이 수상자로 선정됐다고 밝혔다. 월간 캡스플레이를 2회 연속 수상한 것은 김한별이 처음이다.월간 캡스플레이는 공식 기록위원이 승리 확률 기여도와 수비 지수 등을 종합적으로 평가해 해당 기간 최고점을 경신한 수비 플레이를 펼친 선수를 수상자로 선정한다.김한별은 지난달 23일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기 8회말 1사 만루 위기에서 오지환의 안타성 타구를 잡아낸뒤 유격수 김주원-1루수 블레인 크림으로 이어지는 병살 플레이를 연출했다. 덕분에 대량실점 위기를 벗어난 NC는 7-5 승리를 지켜낼 수 있었다.월간 캡스플레이로 선정된 김한별의 호수비 장면은 KBO 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다. 김한별에 대한 시상식은 8월 중 벌어지는 NC의 홈 경기에서 진행될 예정이며 김한별에게는 상금 100만원이 돌아간다.