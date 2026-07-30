‘끝판대장’ 오승환, 대구에 첨단시설 완비한 전문 트레이닝 시설 오픈...후배들에 노하우 전수한다

세줄 요약 ‘끝판대장’ 오승환이 대구 수성구에 전문 스포츠 트레이닝 공간 ‘오승환 퍼포먼스 랩’을 열었다. VALD 측정 시스템과 초고속 카메라, 투구 모션센서 등을 활용해 선수의 움직임과 회전을 정밀 분석하고, 맞춤형 교정과 부상 예방 솔루션을 제공한다. 대구 수성구에 오승환 퍼포먼스 랩 개소

첨단 장비로 투구 동작·회전 정밀 분석

후배 선수에 맞춤 훈련·부상 예방 전수

이미지 확대 오승환이 2025년 9월 30일 은퇴식을 앞두고 기자회견을 하고 있다. 대구 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오승환이 2025년 9월 30일 은퇴식을 앞두고 기자회견을 하고 있다. 대구 연합뉴스

이미지 확대 오승환(왼쪽에서 네 번째)이 퍼포먼스랩을 함께 꾸려갈 스태프들과 함께 포즈를 취하고 있다. 오승환 퍼포먼스 랩 제공 닫기 이미지 확대 보기 오승환(왼쪽에서 네 번째)이 퍼포먼스랩을 함께 꾸려갈 스태프들과 함께 포즈를 취하고 있다. 오승환 퍼포먼스 랩 제공

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KBO리그 사상 최고의 마무리투수로 한 세대를 풍미했던 ‘끝판대장’ 오승환이 첨단 시설을 갖춘 야구전문 트레이닝 공간을 마련해 자신의 노하우를 아낌없이 전수한다.오승환은 최근 대구광역시 수성구에 전문 스포츠 트레이닝 및 선수 케어 시스템을 갖춘 ‘오승환 퍼포먼스 랩’(Oh Seung Hwan Performance Lab)을 오픈했다. 오승환이 한·미·일 프로야구를 거치면서 쌓은 경험과 글로벌 스포츠 현장에서 활용되는 첨단 스포츠과학 장비를 접목해 데이터 기반의 맞춤형 트레이닝 처방을 제공한다.‘VALD 측정 시스템’을 통해 선수들의 신체 능력을 정밀하게 측정하고 글로벌 데이터와 비교·분석해 보완이 필요한 부분을 객관적으로 확인시켜주는 것은 물론 초고속 촬영이 가능한 ‘엣저트로닉(Edgertronic) 카메라’를 활용해 투구 동작에서 나타나는 미세한 움직임과 공의 회전 메커니즘을 정밀하게 분석한다. 분석 결과를 바탕으로 선수 개인에게 최적화된 투구 메커니즘 교정 프로그램과 부상 예방 솔루션도 제공한다. 어깨와 고관절의 가동성 향상을 위한 전문 운동 장비도 도입했다. 스마트폰과 연동해 투구 과정에서 나타나는 관절 가동 범위(ROM)와 각속도 등을 측정·분석하는 투구 모션센서도 자체적으로 개발하고 있다.데이터 분석 능력과 현장 지도 경험, 국제 스포츠 행정 및 운영 경험을 갖춘 코치진과 전문 스태프도 합류했다. 삼성 라이온즈 출신 김대우 총괄 코치를 비롯해 박정준 투수·동작 분석 코치, 김성표 유소년·수비 코치가 선수 지도를 담당한다. 삼성과 kt 위즈에서 트레이닝 파트를 담당했던 황승현 코치와 MLB, 월드베이스볼클래식(WBC) 등 다양한 국제 스포츠 현장에서 행정·운영 경험을 쌓은 KBO 에이전트 구기환 팀장도 오승환과 손을 맞잡았다.오승환 퍼포먼스 랩은 유소년 선수부터 중·고교 엘리트 선수, 프로 선수, 생활체육인까지 폭넓은 이용자를 대상으로 데이터 기반의 개인 맞춤형 솔루션을 제공할 예정이다.오승환은 “현역 시절 체득한 경험과 노하우에 첨단 장비를 통해 확보한 정밀 데이터를 더해 최적의 트레이닝 환경을 구축했다. 유소년 선수들이 올바르게 성장하는 것은 물론이고 후배 선수들이 더 안전하고 효율적으로 기량을 끌어올릴 수 있도록 돕겠다”고 각오를 밝혔다.