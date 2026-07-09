“이제 더 높은 곳 바라보며 야구할 수 있을 것”...에이스 곽빈을 향한 김원형 감독의 믿음

세줄 요약 김원형 감독이 7이닝 1실점으로 SSG를 제압한 곽빈을 두고, 구위와 집중력이 모두 리그 정상급이라고 평가했다. 시행착오를 거쳐 생각을 덜고 단순하게 던지는 변화가 호투의 배경이라며, 후반기에도 선발진 안정이 이어지길 바랐다. 곽빈, SSG전 7이닝 1실점 호투

김원형 감독, 에이스 성장세와 믿음 강조

선발진 안정과 후반기 기대감 언급

이미지 확대 두산 베어스의 에이스 곽빈이 8일 SSG전에서 전력을 다해 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스의 에이스 곽빈이 8일 SSG전에서 전력을 다해 볼을 뿌리고 있다. 두산 베어스 제공

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“이제 더 높은 곳을 바라보면서 야구할 수 있을 것 같다.”김원형 두산 베어스 감독이 팀의 에이스로 단단히 자리잡은 곽빈에 대한 믿음을 드러냈다.곽빈은 8일 SSG 랜더스와의 홈경기에 선발 등판해 7이닝을 1실점으로 틀어막고 승리투수가 됐다. 2회 전의산에게 솔로홈런을 허용한 것 외에는 이렇다할 위기상황조차 없었다. 최고 159km의 강속구와 커터, 슬라이더, 체인지업, 커브 등 다양한 레퍼토리를 자유자재로 구사하며 삼진을 7개나 솎아냈다.곽빈은 이날 경기 종료 후 “2년 연속 평균자책점 4점대를 기록했더니 형들이 ‘그런 공으로 어떻게 4점대 평균자책이냐. 야구를 그만 둬라’고 했다”는 일화를 소개했다. 김 감독은 이 얘기를 전해듣고는 환하게 웃으며 “어떻게 보면 선배들이 곽빈이 최고 투수라는 사실을 간접적으로 강조한 것 아닌가”라고 반문했다. 이어 “솔직히 틀린 말은 아니다. 가진 구위로 보면 2점대 방어율이 어울린다. 그래서 본인도 고민이 많았을 것이다. 형들은 장난스럽게 얘기했지만 깊게 생각하면 그동안 시행착오를 겪으면서 지낸 시간들이 현재 곽빈의 모습을 만든 것 아닐까 싶다”고 덧붙였다.김 감독은 “공이 빠르다고 해서 리그를 지배할 수 있는 것은 아니다. 곽빈은 경기중에 생각이 많은 편이었는데 스스로 간결하게 정리를 하고 당장 할 수 있는 것에 집중하자고 결론을 내린 것 같다. 그래서 지금 잘 하는 것”이라고 곽빈이 연일 호투하는 배경을 설명했다.후배 최민석의 담대한 모습을 보면서 느낀 것도 많았을 것이라고 했다. 김 감독은 “최민석을 보면서 별 것도 없는데 저렇게 담담하게 던지는구나 싶었을거다. 민석이도 속으로는 여러가지 생각을 하겠지만 겉으로는 아무 생각 없이 던지는 것 처럼 보인다. 그런 모습이 좋은 자극제가 되지 않았나 싶다”고 말했다.김 감독은 전반기 최고의 성과로 선발투수들이 큰 부상 없이 로테이션을 돌았다는 점을 꼽았다. 김 감독은 “덕분에 전체 투수들이 안정됐다. 불펜에서는 이영하, 김택연, 이용찬이 중심을 잘 잡아줬다. 시즌 초반에는 걱정이 많았는데 투수들이 잘 버텨줘서 성과를 냈다. 타격은 조금 더 올라와야 하고 수비는 아직 지표가 좋지는 않지만 초반에 비해서는 확실히 덜 긴장하는 듯하다. 이런 분위기가 후반기에도 이어졌으면 좋겠다”고 미소를 지었다.